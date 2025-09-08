Christian Ulmen und Colliens Werbedeal geht trotzdem weiter

Christian Ulmen (49) und Collien Ulmen-Fernandes (43) haben nach 14 Jahren Ehe das Ende ihrer Beziehung bekannt gegeben. Ihr Werbedeal mit der Shop Apotheke besteht seit 2023 und nimmt laut Bild eine überraschende Wendung: Anstatt wie gewohnt gemeinsam vor der Kamera zu stehen, treten der Schauspieler und die Moderatorin nun in separaten Werbespots auf. Obwohl die Neuigkeit für viele ihrer Fans überraschend kam, scheint ihr Werbepartner schon länger davon gewusst zu haben. Die Werbung, in der sie jetzt einzeln auftreten, läuft seit Kurzem im Fernsehen.

Der Medikamenten-Versandhändler Shop Apotheke schätzt die charmante Wirkung, die das einstige Paar auf das Publikum hat – und setzt die Zusammenarbeit fort. Ein Verdacht liegt nahe: Das Unternehmen war wohl bereits zuvor über die Trennung informiert und hat entsprechend reagiert. In der Branche ist es bekannt, dass die Produktion von Werbespots nicht als spontane Aktion durchgeführt werden kann. Das Management der beiden hat sich zu den Umständen der Trennung nicht geäußert. Auch die Shop Apotheke bleibt bezüglich privater Angelegenheiten ihrer Protagonisten verschwiegen.

Christian und Collien hatten sich 2010 bei den Dreharbeiten zur Serie "Snobs" kennengelernt und beschlossen, ihr gemeinsames Leben zu führen. Die Ehe wurde aber durch berufliche Verpflichtungen immer wieder auf die Probe gestellt. Vor sechs Jahren kam es zu ersten Schwierigkeiten, woraufhin das Paar einen Neustart wagte und Ende 2019 sogar ihr Eheversprechen erneuerte. Trotz der Trennung pflegen sie als Elternschaft über ihre Tochter ein gutes Verhältnis. "Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", hieß es in einer Pressemitteilung, die Bild vorliegt.

Nicole Kubelka / Future Image Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Juni 2019

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im April 2024 in Berlin

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2017