Nach 15 Jahren: Christian Ulmen und Collien sind getrennt

Christian Ulmen (49) und Collien Ulmen-Fernandes (43) überraschen ihre Fans mit einer traurigen Nachricht: Ihre Ehe ist am Ende. Das geben die beiden TV-Stars nun in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt, wie Bild berichtet. "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben", heißt es in dem Statement. Wann genau die Trennung passierte, verraten Christian und Collien nicht – ebenso halten sie sich bedeckt, was die Umstände ihres Liebes-Aus anbetrifft.

Christian und Collien waren beeindruckende 15 Jahre lang ein Paar und haben 14 Jahre davon als Ehepartner verbracht. Zudem haben sie auch gemeinsamen Nachwuchs – ihre Tochter ist mittlerweile 13 Jahre alt und ist bereits auf dem besten Weg, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und sich als Schauspielerin zu versuchen. "Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein", betonen die Schauspieler in ihrem Statement.

Noch im Herbst 2022 haben Christian und Collien gemeinsam einen großen Schritt gewagt: Damals wanderten die beiden "Jerks"-Stars nach Mallorca aus. In der Nähe von Palma verwirklichte sich die Familie damals mit einem neuen Zuhause einen großen Traum. Für Collien und Christian war der Hauskauf damals eine spontane Entscheidung – für ihre Tochter allerdings das große Los. "Sie liebt es hier und war von Anfang an total euphorisch. Dazu kommt, dass alle ihre Freundinnen im Sommer Urlaub auf Mallorca machen", berichtete Collien damals gegenüber Bunte.

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im April 2024 in Berlin

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2017

Getty Images Schauspieler Christian Ulmen mit seiner Frau Collien Ulmen-Fernandes

