Bianca Heinicke und Julians Stadtvilla findet keinen Käufer

Bianca Heinicke (32) und Julian Claßen (32), einst eines der bekanntesten YouTube-Pärchen Deutschlands, haben seit Monaten Schwierigkeiten, ihre gemeinsame Luxusvilla in Köln-Marienburg zu verkaufen – das berichtet Bild. Das weitläufige Anwesen beeindruckt mit einer modernen Hochglanz-Architektur und luxuriöser Ausstattung und wurde ursprünglich für 4,5 Millionen Euro angeboten. Doch trotz aller Vorzüge, wie einem großen Pool mit Saunaanschluss oder einem Smart-Home-System, blieben die Käufer aus. Nun wurde der Preis um 500.000 Euro gesenkt: Das Haus wird aktuell für 3.999.000 Euro inseriert.

Die Villa erstreckt sich über drei Etagen, bietet rund 450 Quadratmeter Wohnfläche und zusätzliche 590 Quadratmeter an Garten- und Balkonfläche. Mit fünf Schlafzimmern, vier Bädern und einem Gäste-WC eignet sich das Gebäude perfekt für Familien. Das Untergeschoss, ausgestattet mit einer Bar und einem Billardbereich, war einst ein beliebter Rückzugsort für Bibi und Julian. In der Vergangenheit diente das einstige Liebesnest des Paares auch häufig als Kulisse für die YouTube-Videos der Social-Media-Stars, darunter beliebte Roomtouren, in denen die moderne Ausstattung bewundert werden konnte.

Trotz ihrer Trennung im Jahr 2022 und der offiziellen Scheidung im Mai 2024 haben Bibi und Julian nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis. Gemeinsame Verantwortung tragen sie vor allem für ihre zwei Kinder: Lio und Emily. Beide haben bereits neue Partner und leben getrennt, sind jedoch durch die Vergangenheit und die Familie weiterhin verbunden. Vor wenigen Wochen wurde Bianca zudem laut Bild in der Villa mit ihrem neuen Freund Timothy Hill (30) gesehen, als sie dort ein Laufband abbaute. Ob das Haus bald einen Käufer findet und das Kapitel rund um das einstige Traumpaar abschließt, bleibt abzuwarten.

Getty Images Julian Claßen und Bibi Claßen beim Bambi 2016

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2023

Getty Images Timothy Hill und Bianca Heinicke, Deutscher Filmpreis 2025

