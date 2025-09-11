Nach Trennungs-News: Collien Fernandes strahlt auf Event

Strahlend und souverän zeigte sich Collien Ulmen-Fernandes (43) am 10. September beim Deutschen Fernsehpreis in Köln. Es war ihr erster öffentlicher Auftritt auf dem roten Teppich, nachdem bekannt wurde, dass sie und Christian Ulmen (49) nach 14 Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Im weißen Hosenanzug und mit neuer, hellerer Haarfarbe stellte sich die Moderatorin den Fragen der Presse. "Es geht mir gut", betonte sie im Gespräch mit spot on news.

Im Interview verriet Collien, dass ihr eleganter Hosenanzug, in dem sie das Event betrat, eigentlich nur die zweite Wahl ist und sie diesen kurzfristig bei einem Online-Händler gekauft hat. Ihr eigentliches Outfit kam nämlich nicht rechtzeitig an. Ihre deutlich aufgehellten Haare überraschten die Fans weniger, da sie diese bereits im Vorfeld auf Instagram gezeigt hatte. "Viele haben gesagt: 'Das machst du eh nicht'", erzählte Collien lachend und gab zu: "Ich muss mich noch dran gewöhnen." Mit ihrer offenen und humorvollen Art begeisterte sie Journalisten und Fans gleichermaßen und bewies, dass man sich auch nach der Trennung stark, stilsicher und voller Lebensfreude zeigen kann.

Erst vor wenigen Tagen machten Collien und Christian ihr Ehe-Aus publik. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten die beiden, dass sie nach all den Jahren getrennte Wege gehen werden. Als Eltern werden sie jedoch weiterhin für ihre gemeinsame Tochter präsent sein. Die Fans reagierten in den sozialen Netzwerken geschockt auf die Bekanntgabe der Trennung. Zuletzt wurde bekannt, dass ein großer gemeinsamer Werbedeal der beiden trotz Trennung weitergeführt wird.

Getty Images Collien Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis, September 2025

Instagram / collien_ulmen Collien Fernandes im September 2025

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2017