Daymian Weiß will mit Freundin Smilla zu "Germany Shore"

Daymian Weiß überrascht mit klaren Worten – und heizt die Gerüchteküche an. Der ehemalige Teilnehmer von Germany Shore äußerte sich gegenüber Promiflash zum neu vorgestellten Cast der Realityshow. Doch damit nicht genug: Der Reality-TV-Star verkündete direkt seine Zukunftspläne mit Freundin Smilla Eckerle. Er könne sich vorstellen, zusammen mit ihr am Format teilzunehmen. "An sich ist 'Germany Shore' cool, aber ich habe eine Freundin. Ich darf da jetzt nichts machen", erklärte Daymian im Interview. Offenbar träumt das Paar aber von einem gemeinsamen Auftritt.

Mit dieser Aussage gibt Daymian nicht nur einen Einblick in seine Beziehung, sondern deutet auch an, wie die Teilnahme aussehen könnte. Dabei sei alles von den Machern der Sendung abhängig: "Wenn 'Germany Shore' Bock hat auf ein Upgrade, auf ein neues Kapitel, dann sind wir dabei." Der Realitystar machte zudem deutlich, dass seine Beziehung zu Smilla oberste Priorität habe. Mit einem gemeinsamen Auftritt würde das Paar wohl frischen Wind in die Sendung bringen, gleichzeitig aber auch die Herausforderungen des Formats als Liebespaar meistern müssen.

Sowohl Daymian als auch Smilla sind keine Unbekannten in der Reality-TV-Landschaft und genießen in ihrer Branche einen gewissen Bekanntheitsgrad. Vor allem das Zwischenmenschliche steht für die beiden im Vordergrund – das zeigen Daymians deutliche Worte über seine Beziehung. Ob das Paar tatsächlich die Chance bekommt, gemeinsam vor die Kameras zu treten, wird sich zeigen müssen. Doch eines ist sicher: Bereits die bloße Idee eines Duos wie Daymian und Smilla dürfte für Gesprächsstoff sorgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, "Germany Shore"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Paramount Der Cast der fünften "Germany Shore"-Staffel

Anzeige Anzeige

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige