Erich Altenkopf verlässt "Sturm der Liebe" nach 16 Jahren

Erich Altenkopf (56), seit 16 Jahren fester Bestandteil der Telenovela Sturm der Liebe, verabschiedet sich von seiner Rolle als Dr. Michael Niederbühl. Zum letzten Mal wird der Schauspieler in Folge 4500, die anlässlich der goldenen Hochzeit von Hildegard und Alfons Sonnenbichler am 18. November zu sehen sein. Bei der Feier begleitet Michael musikalisch die Jubilare, indem er am Klavier das Lied "Unsere Liebe" vorträgt, das Erich Altenkopf selbst komponiert und getextet hat. Für den Schauspieler ist dieser Abschied ein emotionaler Meilenstein: "Das ist natürlich das größte Geschenk und der schönste Abschied, den ich mir vorstellen kann!", erklärt er bei dem Magazin Bunte.

Die Rolle des Arztes Michael Niederbühl übernahm Erich Altenkopf 2009 in Folge 884. Sein Charakter war ein vertrauenswürdiger Mediziner, der auch schwierige persönliche Phasen wie eine Tablettensucht und eine mysteriöse Krankheit durchlebte. Besonders in Erinnerung bleibt er durch seine Beziehungen zu Rosalie Engel und Natascha Schweitzer sowie durch seine Rückkehr zu Freundin Anja Rogalski. Am Set wurde der emotionale Abschied von Kollegen gebührend gefeiert: Szenen aus 16 Jahren wurden gezeigt, und Altenkopf fand rührende Worte für das Team: "Es zerreißt mir das Herz. Ich weiß, es klingt kitschig, aber ich habe euch sehr lieb." Auch an die Zuschauer richtete er ein dankbares "Ihr werdet mir sehr, sehr fehlen."

Privat ist Erich nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker – seine musikalische Ader spiegelte sich immer wieder in seiner Rolle wider. Der Wiener, der Sohn eines Musiklehrers und einer Sekretärin, blieb während der Dreharbeiten hauptsächlich in Deutschland, kehrt aber nun zu mehr Flexibilität zurück. In Interviews betonte er stets sein großes Vertrauen in das "Sturm der Liebe"-Team und seine Freude über die vielen Möglichkeiten, die ihm die Rolle des Dr. Michael Niederbühl geboten hat. Fans und Kollegen werden ihn zweifellos vermissen, wenn er nach einem wahrhaft unvergesslichen Kapitel nun seinen Weg abseits des Fürstenhofs weitergeht.

ARD Erich Altenkopf, Schauspieler

ARD/Christof Arnold Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel King bei "Sturm der Liebe"

Imago Erich Altenkopf und seine Frau Lilian Klebow bei ihrer Ankunft zur 34. KURIER ROMY Gala 2023

