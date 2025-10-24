Schreckmoment: Emmy Russ rammt versehentlich Paketboten

Emmy Russ (26), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, hat in ihrer Instagram-Story ein dramatisches Erlebnis geteilt, das sie und einen Paketzusteller in Spanien fast in eine unangenehme Situation brachte. Während sie in einer ruhigen, einspurigen Straße rückwärts fuhr, kam es plötzlich zu einem Zusammenstoß. "Ich habe ihn einfach nicht gesehen", erklärte Emmy sichtlich erschüttert. Der Vorfall passierte, als sie nach einer Abzweigung zurücksetzte und dabei den Paketzusteller erfasste, der gerade mit seiner Karre einen Hauseingang überquerte. "Es krachte laut", so Emmy, die in Panik geriet. Zum Glück blieb der Vorfall ohne Verletzte – weder der Zusteller noch sie selbst kamen zu Schaden.

In ihrer Rückfahrkamera erkannte die 26-Jährige erst, was genau passiert war. Der Mann, der aus einem Hauseingang in die enge Straße trat, zeigte sich schnell unbeeindruckt und versicherte Emmy, dass alles in Ordnung sei: "Ja, ja", soll er gesagt haben, bevor er einfach weiterging. Obwohl der Unfall glimpflich ausging, war es für Emmy eine große Belastung. "Es hätte viel schlimmer enden können", reflektierte sie in ihrer Story. Besonders betonte sie, dass sie seit dem Erwerb ihres Führerscheins immer unfallfrei gefahren sei – dieser Zwischenfall war also eine absolute Ausnahme.

Die junge TV- und Social-Media-Persönlichkeit, die aktuell mit Gerüchten um eine Liaison mit Aleksandar Petrovic (34) für Schlagzeilen sorgt, gab zu, dass die lockere Verkehrssituation in Spanien möglicherweise ihre Unaufmerksamkeit begünstigt habe. Gleichzeitig zeigte sie sich erleichtert, dass der Paketzusteller ohne Verletzungen davongekommen war. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich darüber lachen oder weinen soll", fügte sie nachdenklich hinzu. Trotz des Schocks scheint Emmy die Situation mittlerweile mit etwas Abstand gelassener zu sehen – eine Erfahrung, die sie nicht so schnell vergessen wird.

IMAGO / STAR-MEDIA Emmy Russ, Oktober 2025

Imago Emmy Russ, Oktober 2025

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025