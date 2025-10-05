So plant Collien Ulmen-Fernandes Neustart nach Ehe-Aus

Collien Ulmen-Fernandes (44), bekannt aus der ZDF-Serie Das Traumschiff, in der sie an der Seite von Florian Silbereisen (44) und Daniel Morgenroth zu sehen ist, hat ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. Vor wenigen Wochen gab sie überraschend die Trennung von ihrem Ehemann Christian Ulmen (50) bekannt. Jetzt teilte sie im Interview mit der Bild-Zeitung mit, dass sie nicht nur ihren Fokus auf ihre Karriere, sondern auch auf ihre persönliche Weiterentwicklung legt. Dazu gehört auch ein Namenswechsel – ab sofort nennt sie sich Collien Monica Fernandes. "Für mich ist es wichtig, dass ich diesen Lebensabschnitt als einen neuen markiere", resümierte die Mutter einer Tochter. Dieses Jahr möchte sie daher Weihnachten möglicherweise mit ihrer Schwester feiern. Alternativ würde sie vielleicht, wie sie schmunzelnd anmerkt, bei einer polnischen Familie an der Tradition eines freien Platzes teilnehmen: "Ich frag mal vorsichtig an. Mal schauen, wer mich aufnimmt."

Ihr Neustart umfasst aber nicht nur persönliche Veränderungen, sondern auch berufliche Pläne. Ihr neues Kinderbuch "Lotti & Otto – Die weihnachtliche Freundschaftsfamilie", inspiriert von einer Tradition, die sie bei Dreharbeiten kennengelernt hat, erscheint bereits in wenigen Tagen. Zudem plant Collien, sich bei Dating-Apps anzumelden, eine Erfahrung, die für die frisch getrennte Moderatorin neu ist – und die sie "super spannend" findet: "Es steht auf meiner To-do-Liste, dass ich mich bei Raya anmelde, vielleicht auch bei Bumble. Über Tinder habe ich tatsächlich nur Schlechtes gehört." Parallel dazu bleibt sie auf Mallorca, wo sie sich nach der Trennung ein Eigenheim eingerichtet hat, pendelt zwischen Deutschland und Spanien und hat sogar Zukunftspläne wie ein Studium an der Fernuniversität ins Auge gefasst. Auch für ihre Tochter fanden die beiden Ex-Partner eine Lösung: "Ein Wochenwechsel-Modell funktioniert bei uns – mit ein bisschen Flexibilität wegen meiner Dreharbeiten."

Familie und Karriere scheint sie dabei ganz gut unter einen Hut zu bekommen: "Auf Mallorca sind die Sommerferien endlos und deswegen war meine Tochter auch schon mit auf dem Traumschiff", erklärte Collien. Steht mal kein Dreh an, laufe es auch ohne Unterstützung ganz gut: "Morgens fahre ich meine Tochter in die Schule, mache danach meine Büroarbeit und hole sie hinterher wieder ab." Collien und Christian hatten sich 2009 kennengelernt und 2011 geheiratet. In der Vergangenheit sprach die Schauspielerin oft darüber, wie wichtig ihr persönliche Unabhängigkeit ist. Bereits früh kümmerte sie sich durch clevere Investitionen um ihre finanzielle Selbstständigkeit, was auch jetzt eine große Rolle in ihrem Leben spielt. Für die kleine Familie scheint ein klar geregeltes Modell für ihre Tochter zu funktionieren – trotz der Trennung, die für viele überraschend kam. Bereit für das nächste Kapitel blickt Collien optimistisch in die Zukunft.

Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes beim Bundespresseball 2024

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2018