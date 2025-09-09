Nach Trennung: Collien Ulmen-Fernandes lässt sich umstylen

Collien Fernandes (43) hat sich nach ihrer Trennung von Christian Ulmen (49) für einen radikalen Wandel entschieden. Die Moderatorin präsentiert sich auf Instagram mit einer neuen Haarfarbe, die ihre Fans begeistert. In einem Video dokumentiert Collien den Übergang von ihrem fast schwarzen Haar zu einem deutlich helleren, fast dunkelblonden Look. Unter dem Clip schreibt sie: "Neuer Lebensabschnitt, neue Haare" und unterstreicht ihren Aufbruch mit inspirierenden Hashtags wie "Neuanfang" und "Alles auf Anfang". Auch kommentierte sie den neuen Lebensabschnitt mit einem eingeblendeten Glückskeks, der die Botschaft "Geduld ist eine Tugend" trug.

Die Reaktionen ihrer Follower lassen nicht lange auf sich warten. Sie überschütten Collien mit Komplimenten und zeigen sich begeistert über ihre neue Frisur. Ein Fan kommentiert: "Das sieht total klasse aus. So eine Veränderung tut gut! Alles Gute dir!", während ein anderer lobt: "Tolle Farbe! Steht Dir sehr gut!" Die neue Haarfarbe scheint bei ihren Anhängern ins Schwarze getroffen zu haben, und Collien erhält viel Zuspruch für ihren mutigen Schritt in einen neuen Lebensabschnitt.

Collien und Christian waren insgesamt 15 Jahre ein Paar, davon 14 Jahre verheiratet. Die Entscheidung zur Trennung kam für viele überraschend, obwohl das Paar in einer Pressemitteilung bekannt gab, dass ihre Trennung schon vor einiger Zeit erfolgte. Trotz der Trennung wollen sie als Eltern ihrer gemeinsamen Tochter eng verbunden bleiben. Collien hat inzwischen den Nachnamen Ulmen abgelegt, was ein kleiner, aber bedeutender Schritt in ihrer persönlichen Weiterentwicklung sein könnte. Die Veränderung ihrer Haarfarbe ist mehr als nur ein kosmetisches Update – sie markiert einen neuen Abschnitt im Leben der engagierten Mutter und Moderatorin.

Instagram / collien_ulmen Collien Fernandes im September 2025

Instagram / collien_ulmen Collien Fernandes im September 2025

Getty Images Christian Ulmen und Collien Fernandes im April 2024 in Berlin