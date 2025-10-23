Emely Hüffer meldet sich nach Kevins Verschwinden zu Wort

Nach Tagen der Ungewissheit über den Aufenthalt von Kevin Njie (29) äußert sich seine Ex-Partnerin Emely Hüffer (29) auf Instagram zu den Ereignissen und gibt ein Update. Kevin, der auf Bali verschwunden war, konnte nach einem öffentlichen Suchaufruf wohlbehalten aufgefunden werden. In einem emotionalen Video erzählt Emely nun von der schwierigen Zeit und den Folgen des Vorfalls: "Ich habe nach dem Trauma und Schock der letzten zwei Wochen eine extreme körperliche Reaktion bekommen und einen Virus entwickelt, der sich auch auf meine Augen ausgewirkt hat." Ihre Augen seien noch immer leicht geschwollen, erklärte sie weiter. Emely betonte, dass sie den Suchaufruf in Absprache mit Kevins Familie gestartet habe, da sie einen Grund hatte, um das Schlimmste zu befürchten.

Die Reality-Darstellerin zeigte sich in ihrer Ansprache vor allem dankbar für die immense Unterstützung und die zahlreichen Hinweise, die letztlich zu Kevins Auffinden führten. "Ich bin unglaublich dankbar für jeden, der uns geholfen hat", erklärte sie. Dennoch bat sie um Verständnis, dass sie keine weiteren Details zu den Gründen des Verschwindens preisgeben werde, da diese privat und ihrer Ansicht nach nicht ihr Bereich seien. "Es war natürlich einfach ein sehr, sehr schlimmer Tag und eine sehr, sehr schlimme Zeit. Ich bin froh, dass jetzt Ruhe einkehrt und man heilen kann", betonte Emely zudem.

Nach seinem mysteriösen Verschwinden meldete sich Kevin wenig später selbst auf Social Media. In einem Beitrag bekundete er seine Dankbarkeit für die Unterstützung seiner Community. Ihn habe die Welle der Besorgnis geehrt. "Ich hatte keine Ahnung, was da alles im Internet los war und es hat mich ehrlich berührt zu sehen, wie viele Menschen an mich gedacht haben", betonte er. Abschließend versprach der Realitystar, sich zu einem späteren Zeitpunkt mit einem offiziellen Statement zurückzumelden.

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle: Germany"-Stars

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer mit Sohn Ocean

