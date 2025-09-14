Collien Fernandes hofft auf Flirts ihrer "Traumschiff"-Rolle

Collien Ulmen-Fernandes (43) kann sich endlich über eine kleine Neuerung in ihrer Rolle als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in der ZDF-Serie Das Traumschiff freuen. Die Schauspielerin, die seit 2021 Teil des Teams ist, verrät, dass ihre Figur nun endlich auch die Möglichkeit bekommt, romantische Akzente zu setzen. "Jetzt darf ich zumindest mal flirten", plauderte sie gegenüber web.de. Bisher blieb das Liebesleben ihrer TV-Rolle im Vergleich zu anderen Figuren eher blass. Auch wenn sie bei Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen (44), bislang kein Glück hatte, hält sie die Hoffnung auf zukünftige TV-Romanzen aufrecht.

Die Schauspielerin gibt jedoch zu, dass es allgemein an romantischen Beziehungen im Hauptcast des "Traumschiff" fehle. "Das passiert eher bei den anderen", bemerkte sie kritisch, während Episodenrollen scheinbar mehr Raum für zwischenmenschliche Verwicklungen hätten. Trotzdem konnte sie die Produzenten überzeugen, ihrer Rolle etwas mehr Tiefe zu verleihen. Privat bleibt es für Collien nach schwierigeren Lebenswochen jedoch nüchterner. Erst kürzlich gaben sie und ihr Ehemann Christian Ulmen (49) offiziell ihre Trennung bekannt. Dabei betonten sie aber, als Eltern ihrer gemeinsamen Tochter weiterhin Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam für sie da zu sein.

Nach der Trennung zeigt sich die Moderatorin jedoch keineswegs niedergeschlagen. Ganz im Gegenteil präsentiert sie sich selbstbewusst und mit neuer Frisur auf Instagram. Ihr Styling-Neuanfang scheint ebenso frisch wie ihr Neustart auf dem "Traumschiff", sodass sie auch während und nach dieser privaten Veränderung einfach weiterstrahlt. Ihre Fans feiern Collien für ihre positive Einstellung und schicken viele Komplimente – sowohl für ihre neue Rolle als flirtende Ärztin als auch für ihren Look. Es scheint, als hätte sie die turbulente Phase nach ihrer Trennung genutzt, um gestärkt und mit neuer Energie in die Zukunft zu blicken.

Instagram / collien_ulmen Collien Fernandes im September 2025

ZDF/Dirk Bartling Collien Ulmen-Fernandes, Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth in "Das Traumschiff", 2025

Nicole Kubelka / Future Image Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Juni 2019