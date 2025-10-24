Im Film: Jennifer Lawrence und Robert Pattinson tanzen nackt

Jennifer Lawrence (35) hat in der Graham Norton Show eine brisante Enthüllung gemacht: Für ihren neuen Film "Die My Love" drehte sie gemeinsam mit Robert Pattinson (39) eine nackte Tanzszene. Die Oscar-Preisträgerin bezeichnete das Filmen der Szene als "völlig erniedrigend". Bereits während der Proben habe die Regisseurin Lynne Ramsay die beiden Hauptdarsteller zu improvisierten Tanzstunden aufgefordert – ein Erlebnis, das selbst für die beiden sonst so souveränen Stars ungewohnt war. "Robert und ich kannten uns kaum und sind beide ziemlich schüchtern", erzählte Jennifer lachend. Umso überraschender kam für sie die Anweisung, die Choreografie am ersten Drehtag nackt umzusetzen.

Das neue Drama "Die My Love", das auf einem Roman der argentinischen Autorin Ariana Harwicz basiert, thematisiert die psychische Belastung einer jungen Mutter namens Grace, gespielt von Jennifer. Ihr Ehemann Jackson, dargestellt von Robert, steht hilflos ihrem langsamen Abgleiten in die psychische Dunkelheit gegenüber. Bei seinem Debüt auf den Filmfestspielen in Cannes erhielt der Film stehende Ovationen, und viele Kritiker prognostizierten Jennifer eine mögliche Oscar-Nominierung für ihre eindringliche Darstellung in dem psychologischen Drama. In einem Interview verriet Jennifer außerdem, dass sie bereits durch den Regisseur Martin Scorsese (82) auf die Rolle aufmerksam gemacht wurde.

Sowohl für Jennifer, die damals für die Rolle der Bella Swan in Twilight vorsprach, als auch für Robert war der Film eine besondere Herausforderung. Während Jennifer über den Einfluss ihrer Mutterschaft auf ihre schauspielerische Leistung sprach und von den intensiven Gefühlen berichtete, die diese Erfahrung ihr schenkte, ließ auch Robert die Zuschauer ein Stück weit in sein Privatleben blicken. Seit er im vergangenen Jahr Vater wurde, habe er eine neue Energie und Kreativität entdeckt, sagte er. Die beiden Schauspieler haben in "Die My Love" erstmals miteinander gearbeitet. Der Film startet am 13. November 2025 in den deutschen Kinos.

Getty Images Jennifer Lawrence und Robert Pattinson im Mai 2025 in Cannes

ActionPress Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Robert Pattinson im Februar 2025

