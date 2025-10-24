"KPop Demon Hunters"-Liebling könnte ein Spin-off bekommen

Maggie Kang, die Macherin des animierten Netflix-Hits "KPop Demon Hunters", hat in einem Interview mit United Talent Agency über die Möglichkeit eines Spin-offs gesprochen. Besonders eine Figur könnte dabei im Mittelpunkt stehen: Bobby, der Manager der fiktiven K-Pop-Gruppe Huntr/x. Er entwickelte sich überraschend zum Fanliebling. "Manche Leute wollen wirklich mehr über Bobby wissen — er wurde zu einem riesigen Star. Bobby könnte sein eigenes Spin-off kriegen", erklärte sie und ließ damit die Fans aufhorchen. Ob es tatsächlich eine eigene Geschichte für Bobby geben wird, bleibt abzuwarten, doch Kang schloss die Möglichkeit nicht aus.

Neben potenziellen Spin-offs sprach Kang auch darüber, wie das Franchise wachsen könnte. Ihrer Meinung nach ist es möglich, die Handlung global auszubauen und andere Länder, Kulturen und Geschichten einzubinden. Bislang spielt der Film überwiegend in Korea, doch das Konzept hätte laut der Regisseurin das Potenzial, auf internationale Schauplätze ausgeweitet zu werden. In der Hauptgeschichte wird eine K-Pop-Band gezeigt, die heimlich auch als Dämonenjägerinnen agiert. Diese Mischung aus Musik, Action und Humor kam beim Publikum so gut an, dass der Film in kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Titel auf Netflix avancierte.

"KPop Demon Hunters" zählt zu den meistgesehenen Produktionen der Plattform und übertraf sogar den Erfolg von Squid Game. Doch für Maggie Kang und Regiekollege Chris Appelhans bleibt das Werk fest in der animierten Welt verwurzelt. Eine Realverfilmung scheint ausgeschlossen, da sich die Magie und der überdrehte Stil des Films laut Kang schwer in eine reale Darstellung übertragen ließen. "Es gibt so viele Elemente der Tonalität und der Comedy, die stark für Animation gemacht sind", merkte sie gegenüber BBC an. Der Film lebt von seiner bunten, dynamischen Animation und etabliert damit ein Universum, das viel Spielraum für kreative Erweiterungen bietet. Fans dürfen also gespannt bleiben, was die Zukunft für die Dämonenjägerinnen bereithält.

Netflix Mira und Zoe, "KPop Demon Hunters"

Netflix Manager Bobby, "KPop Demon Hunters"

Netflix Jinu und Rumi, "KPop Demon Hunters"

