So spontan heirateten Christian Ulmen und Collien Fernandes

Collien Fernandes (44) und Christian Ulmen (50) haben sich nach 14 Jahren gemeinsamen Ehelebens getrennt. Das gab das einstige Traumpaar Anfang September 2025 überraschend bekannt. Nun sorgt ein kürzlich erschienenes Podcast-Interview für Gesprächsstoff, das noch vor Bekanntgabe der Trennung aufgezeichnet wurde. Ob sie zu diesem Zeitpunkt noch ein Paar waren oder nicht, ist nicht bekannt. Jedenfalls plauderte Collien in der Folge von "1 zu 1 – Freundschaft auf Zeit" freimütig über ihre spontane Hochzeit: Nach nur drei Monaten Beziehung verlobten sich die beiden und arrangierten die Trauung in Windeseile. Christian habe laut Collien damals "alle Ämter durchtelefoniert", aus Angst, sie könnte es sich noch einmal anders überlegen.

Die spontane Planung brachte so manche Herausforderungen mit sich, wie die Moderatorin im Gespräch weiter erzählt. Besonders die Suche nach einem Hochzeitskleid stellte sich als Hürde heraus. Kurz vor der Trauung merkte die Moderatorin, dass der Kauf eines Brautkleides nicht so einfach möglich war. Doch eine befreundete Designerin rettete sie mit einer Nachtschicht, in der das passende Kleid entstand und per Kurier geliefert wurde. Von einer großen Feier für Familie und Freunde, die ursprünglich geplant war, wurde später immer wieder abgesehen. "Die haben wir dann verschoben, verschoben, verschoben... Man macht ja immer so Pläne und manchmal dann halt nicht mehr", erklärte Collien.

Vor drei Jahren zog die Familie schließlich nach Mallorca, doch dort läuft nicht alles wie erhofft. Im Podcast erzählte Collien, dass sie immer noch Schwierigkeiten habe, sich vollständig einzuleben. "Ich hab das Gefühl, dass ich jetzt erst so richtig ankomme auf Mallorca", verriet sie. Die spontane Entscheidung, die idyllische Baleareninsel zu ihrem neuen Zuhause zu machen, ging ebenfalls auf Christian zurück. Collien beschrieb, dass sie eher ein Mensch sei, der solche Entscheidungen lange überdenkt – und sich wohl bei der Blitz-Hochzeit und auch bei der Auswanderung von Christian mitreißen ließ.

Imago Christian Ulmen und Collien Fernandes beim Bundespresseball 2024

Imago Collien Fernandes im September 2025

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes, 2012