Collien Fernandes zeigt Tattoo nach Trennung von Christian

Nach der überraschenden Trennung von Noch-Ehemann Christian Ulmen (49) zeigt sich Collien Fernandes (43) bereits wieder strahlend in der Öffentlichkeit. Das Liebes-Aus wurde zwar erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, doch die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, soll schon vor etwas längerer Zeit getroffen worden sein. Beim Deutschen Fernsehpreis bezauberte die Moderatorin auf dem roten Teppich und zeigte voller Stolz ihr neues Tattoo: Drei filigrane Sterne, die hinter ihrem Ohr tätowiert sind. "Es geht mir gut", erklärte Collien im Interview mit RTL entschlossen und ließ keinen Zweifel daran, dass sie diesen neuen Lebensabschnitt mit Zuversicht angeht.

Im Gespräch verriet die Mama einer Tochter, dass sie lange über mögliche Motive nachgedacht hatte. Letztendlich entschied sie sich aber bewusst für ein Design, das nicht unmittelbar mit einer Phase ihres Lebens verknüpft ist. "Das Schwierige ist ja immer, wenn etwas für etwas steht, dann hat das ja auch wieder mit einem Abschnitt des Lebens zu tun. Deswegen dachte ich, vielleicht lieber einfach ein Motiv, was man immer schön findet", erklärte Collien ihre Wahl. Die drei Sterne repräsentieren für sie etwas Zeitloses, das dennoch eine persönliche Bedeutung trägt. Welche Bedeutung genau dahintersteckt, behält die 43-Jährige jedoch für sich.

Erst vor rund einer Woche hatten die beiden TV-Stars ihre Trennung öffentlich gemacht. In einer gemeinsamen Pressemitteilung, die Bild vorlag, ließen Christian und Collien verlauten: "Wir informieren hiermit darüber, dass wir uns bereits vor einiger Zeit getrennt haben." Details zu Zeitpunkt und Gründen des Liebes-Aus hielten sie aber lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Die Schauspielerin und ihr Ex-Partner waren ganze 15 Jahre lang ein Paar, davon 14 Jahre verheiratet. Gemeinsam wagte die Familie im Herbst 2022 sogar einen kompletten Neuanfang auf Mallorca. Der Hauskauf war für Collien und Christian nach eigenen Angaben eine spontane Entscheidung, ihre Tochter jedoch war davon sofort begeistert.

Getty Images Collien Ulmen-Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis 2025

Instagram / collien_ulmen Collien Fernandes im September 2025

Getty Images Christian Ulmen und Collien Fernandes im April 2024 in Berlin