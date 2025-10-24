So viele Millionen hat Rihanna mit Kleidungsmarke eingebüßt

Rihanna (37) ist bereits für ihre Erfolge in der Mode- und Kosmetikbranche bekannt, doch nicht jedes Projekt des Superstars verlief wie geplant. Nun wurde bekannt, dass sie mit ihrer Luxusmodemarke Fenty satte 36 Millionen US-Dollar verloren hat. Laut Daily Mail geht dies aus den Abschlüssen ihrer britischen Firma Denim UK Holdings hervor. Die Fashion-Brand, die sie 2019 zusammen mit Louis Vuitton auf den Markt brachte, stellte ihren Betrieb bereits 2021 ein. Neben Rihanna, die knapp 30 Millionen Euro in das Projekt investierte, beteiligte sich auch Louis Vuittons Mutterkonzern LVMH mit einem ähnlich hohen Betrag.

Die Schließung der Marke kam wenig überraschend, denn bereits während der Pandemie gab es massive Herausforderungen. Aufgrund von Reisebeschränkungen konnte die Sängerin die Produktion in Paris oder Italien nicht persönlich begleiten. Die Kollektionen galten zudem als teuer, was möglicherweise viele Kunden abschreckte. Eine Jeansjacke für rund 1000 US-Dollar und andere Produkte im oberen Preissegment fanden weniger Absatz als erwartet. Laut Daily Mail entschied sich das Duo 2021 in einem gemeinsamen Statement zum Stopp, um sich "auf das Wachstum und die langfristige Entwicklung des Fenty-Ökosystems zu konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf Kosmetik, Hautpflege und Dessous liegt".

Rihanna hat sich mit ihren Marken längst als feste Größe in der Welt von Beauty und Mode etabliert. Ihre Dessous-Brand Savage X Fenty ist vor allem für Vielfalt und inklusive Ansätze bekannt und wird dafür regelmäßig gelobt. So kam es zuletzt zu einer Diskussionswelle in den sozialen Medien, als Konkurrenzmarke Victoria's Secret ähnliche Produkte veröffentlichte. Mit ihrem Innovationsdrang hat Rihanna nicht nur ein Milliardenvermögen aufgebaut, sondern auch einen nachhaltigen Einfluss auf die Modewelt hinterlassen. Trotz Rückschlägen bleibt sie eine der einflussreichsten Unternehmerinnen der Gegenwart.

Getty Images Rihanna in New York, September 2024

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna, Sängerin

