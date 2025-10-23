Nach Stress mit Kanye: Kim Kardashian hat ein Hirnaneurysma

Reality-TV-Ikone Kim Kardashian (45) hat in der neuesten Folge von The Kardashians eine schockierende Offenbarung gemacht: Bei einem routinemäßigen MRT wurde etwas entdeckt. "Sie haben ein kleines Aneurysma gefunden" – die Unternehmerin teilte diese Diagnose unter Tränen mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian (46), die sichtlich erschrocken reagierte und entsetzt "Wow" sagte. Kim erklärte, dass der stressige Verlauf ihrer Ehe und Scheidung von Kanye West (48) von den Ärzten als möglicher Auslöser für ihre gesundheitlichen Probleme vermutet wurde. "Warum zum Teufel passiert das?", fragte die vierfache Mutter verzweifelt in einer emotionalen Szene. Kim sprach offen über die psychische Belastung, die ihre Ehe mit sich brachte, und verglich ihre Gefühlslage mit einem "Stockholm-Syndrom". "Ich bin glücklich, dass es vorbei ist", gestand sie unter Tränen ihrer Familie.

Trotz der Scheidung im Jahr 2022 bleibt Kanye ein fester Bestandteil ihres Lebens, da sie sich gemeinsam um ihre vier Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) kümmern. Im Rückblick auf diese schwierige Phase zeigte die Sendung auch Kims Moment im MRT, der die Realität ihrer Diagnose bedrückend verdeutlichte. Sie erklärte zudem, dass bei kleinen, nicht geplatzten Aneurysmen regelmäßige Überwachung oft der Weg der Wahl sei. Bei einem Aneurysma handelt es sich um eine ballonartige Ausweitung eines Blutgefäßes im Gehirn. Reißt diese, kann es zu schweren inneren Blutungen kommen – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen.

Kim, die neben ihren laufenden Geschäften nun auch als Schauspielerin glänzt, ist keine Unbekannte, wenn es um gesundheitliche Herausforderungen geht. Sie hat in der Vergangenheit mit Autoimmunerkrankungen wie Schuppenflechte und psoriatischer Arthritis zu kämpfen gehabt. 2022 machte sie öffentlich, dass der rasche Gewichtsverlust von knapp acht Kilo – notwendig, um in Marilyn Monroes Kleid bei der Met Gala zu passen – bei ihr einen Schub der Schuppenflechte ausgelöst habe, der schließlich in eine Arthritis überging. Während beider Schwangerschaften mit ihren ältesten Kindern litt sie an einer gefährlichen Plazentastörung, die schwere Blutungen verursachen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im Oktober 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North