Clip aufgetaucht: Martin Angelo mit 16 Jahren bei "Britt"

Ein kürzlich auf TikTok aufgetauchter Clip sorgt für Aufsehen, denn darauf ist niemand Geringeres als Martin Angelo (32) in seinen Teenagerjahren bei der beliebten Talkshow "Britt – Der Talk" zu sehen. Gezeigt wird, wie der heutige Reality-TV-Star im Alter von 16 Jahren im Publikum sitzt und von Moderatorin Britt Hagedorn (53) aufgerufen wird, seine Meinung zu einer Diskussion auf der Bühne abzugeben. Auffällig sind sein damals hochgegeltes Haar und der große Diamantohrring, die seinem Auftritt ein markantes Aussehen verliehen.

In dem Clip, der von der ehemaligen DSDS-Finalistin Janina el Arguioui geteilt wurde, kommentierten Fans voller Nostalgie: "Da hat sich doch schon abgezeichnet, wo die Reise hingehen würde" und "Ist das nicht schön? Er hat es geschafft." Diese Reaktionen spiegeln die Faszination wider, die Martin auch heute noch auf viele Menschen ausübt. Für alle, die die Talkshow-Erinnerungen noch einmal aufleben lassen möchten, sind die alten Folgen von "Britt" mittlerweile auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar.

Der frühere Auftritt in der Talkshow wirft ein interessantes Licht auf den Werdegang von Martin. Heute bekannt aus der Welt des Reality-TV, zeigt der Clip aus seiner Jugend eine frühe Verbindung zur Bühne und dem Rampenlicht. Britt, die für ihre herzliche und direkte Moderation bekannt ist, hat unzählige Menschen vor die Kamera geholt – darunter viele, die später ihre eigenen Wege ins Fernsehen fanden. Martin hat es seitdem geschafft, sich in der Unterhaltungsbranche einen Namen zu machen, und so wird der Clip nicht nur für Fans der Talkshow, sondern besonders für seine eigenen Bewunderer eine besondere Entdeckung sein.

Instagram / martin.angelo Realitystar Martin Angelo, Februar 2023

Getty Images Britt Hagedorn, Moderatorin

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat