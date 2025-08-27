Darum äußert sich Herzogin Meghan nur vorsichtig zu Trump

Herzogin Meghan (44) hat in einem neuen Interview auf die Frage nach Donald Trump (79) und seinen aktuellen politischen Handlungen eine ausweichende Haltung eingenommen. In einem Gespräch mit Emily Chang für die Show "The Circuit" auf YouTube wurde sie zu früheren Äußerungen über Trump befragt, in denen sie ihn als "spaltend und frauenfeindlich" bezeichnet hatte. Meghan erklärte, dass ihre Ansichten aus dem Jahr 2016 stammten, lange bevor sie ihren heutigen Ehemann Prinz Harry (40) kennengelernt habe, und dass sie derzeit keinen Anlass sehe, sich politisch zu äußern. Sie sagte: "Wenn ich etwas sagen wollte, hätte ich es gesagt, aber das ist im Moment nicht meine Position."

Trotz des Beharrens der Moderatorin, Kommentare zur aktuellen politischen Lage in den USA zu machen, blieb Meghan zurückhaltend. Sie sprach schließlich über ihre Hoffnung, dass die Menschen trotz der Polarisation den Fokus auf gemeinsame Menschlichkeit legen: "Ich hoffe, dass die Menschen die Werte bewahren, die ihnen wichtig sind, sich sicher fühlen und die Menschlichkeit in anderen erkennen." Meghan gab keine direkten Kommentare zu Trump oder den politischen Spannungen in den Vereinigten Staaten ab, sondern betonte stattdessen die Bedeutung des Verbindenden über das Trennende.

Die Fehde zwischen Trump und den Sussexes ist keine neue Geschichte. Bereits 2020, kurz nach dem Umzug von Harry und Meghan in die USA, zog Trump Aufmerksamkeit auf sich, als er öffentlich erklärte, die Vereinigten Staaten würden keine Kosten für die Sicherheit des Paares übernehmen. In späteren Jahren äußerte er sich mehrfach kritisch über Meghan, während er sich gleichzeitig für einen guten Draht zur britischen Königsfamilie rühmte. Harry geriet zuletzt durch Berichte über seine Einwanderungsunterlagen ins Visier, eine Debatte, die Trump ebenfalls nicht unkommentiert ließ. Zuletzt griff Trump in einem Interview mit der New York Post auf, dass er keine "Maßnahmen" gegen Harry ergreifen wolle, da dieser bereits "genug Probleme mit seiner Frau" habe.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Herzogin Meghan und Donald Trump

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025

Getty Images US-Präsident Donald Trump im August 2025 in Washington