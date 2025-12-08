Rückkehr bald möglich? Prinz Harrys Sicherheit neu bewertet

Prinz Harry (41) kann einen Zwischenerfolg in seinem jahrelangen Streit um Polizeischutz bei Besuchen im Vereinigten Königreich verbuchen. Das Innenministerium hat laut Daily Mail eine neue Bedrohungsanalyse in Auftrag gegeben, um den Schutzbedarf des Herzogs von Sussex neu zu bewerten. Dies geschieht fast fünf Jahre nach der Entscheidung der zuständigen Kommission, ihm den rund um die Uhr gewährleisteten bewaffneten Polizeischutz zu entziehen, nachdem er 2020 als arbeitendes Mitglied der königlichen Familie zurückgetreten war. Harry äußerte sich zuletzt in einem BBC-Interview kritisch zu der damaligen Entscheidung und sprach von einer "Beeinflussung" durch das Königshaus.

Aktuell lebt Harry mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) und den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) in Kalifornien, wo sie jährlich hohe Ausgaben für privaten Schutz aufbringen müssen. Eine Rückkehr nach Großbritannien gestaltet sich bislang schwierig, da er sich unsicher fühlt, wie er mehrfach betont hat. Sollte die Untersuchung des Innenministeriums zu einer Wiederherstellung seines Schutzes führen, könnte dies nicht nur die Sicherheit des Prinzen optimieren, sondern auch Besuche bei seinem Vater, König Charles (77), erleichtern. Insider berichten, dass eine endgültige Entscheidung durch das zuständige Gremium möglicherweise bereits im kommenden Monat gefällt wird.

Bereits vor zwei Monaten hatte Harry einen Versuch unternommen, die Sicherheitslage für sich und seine Familie im Vereinigten Königreich neu bewerten zu lassen. Damals richtete er sich laut Press Association schriftlich an die neue Innenministerin Shabana Mahmood und stellte zusätzlich einen offiziellen Antrag an das zuständige Exekutivkomitee Ravec. Ein Stalking-Vorfall während seines letzten Aufenthalts in Großbritannien soll diesen Schritt ausgelöst haben. Diese Ereignisse verstärkten Harrys Sorgen um den Schutz seiner Familie und führten zu der erneuten Forderung nach einer aktualisierten Risikobewertung.

Getty Images Prinz Harry im April 2025

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022