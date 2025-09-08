Kate Beckinsale war nach Tod ihrer Mutter am Boden zerstört

Kate Beckinsale (52) hat schwere Tage der Trauer durchlebt, nachdem ihre geliebte Mutter Judy Loe im Alter von 78 Jahren im Juli verstorben ist. Die Schauspielerin beschrieb in einem emotionalen Instagram-Beitrag den ergreifenden Verlust, den sie fühlt. Sie sagte, sie sei "überrumpelt und niedergeschmettert", da Judy in ihren Armen starb, nachdem sie zwei Jahre lang gegen Krebs im vierten Stadium gekämpft hatte. Die kürzlich stattgefundene Beerdigung bei Chiswick House war weniger ein trauriger Abschied, sondern vielmehr eine Feier des Lebens, wie Judy es sich gewünscht hatte. Begleitet wurde Kate von ihrer Tochter Lily und ihrem Ex-Partner Michael Sheen (56), die sie in dieser schweren Zeit unterstützten.

Beim Abschied von ihrer Mutter betonte Kate, wie Judy ihr ganzes Leben und darüber hinaus nicht nur ihr Fels, sondern auch eine Quelle der Inspiration gewesen sei. Auf der Beerdigungszeremonie herrschte trotz der Trauer eine Atmosphäre der Freude und Liebe, die Judys lebendigem Geist laut ihrer Tochter gerecht wurde. Die bunt gefärbte Trauerfeier, die Judys Wunsch entsprach, dass niemand Schwarz tragen sollte, vereinte Freunde aus unterschiedlichen Lebensabschnitten – von Kates und Lilys Schulfreunden bis hin zu Judys Weggefährten. Durch all die Menschen, die Judy in ihrem Leben berührt hat, war die Liebe, die sie gegeben hatte, überall spürbar und sichtbar.

Für Kate stellt der Tod ihrer Mutter eine erneute Konfrontation mit einem Familienschicksalsschlag dar, den sie schon in ihrer Kindheit erlebt hatte. Im Alter von fünf Jahren verlor sie ihren Vater Richard Beckinsale (†31), der plötzlich an einem Herzinfarkt verstarb. Der Verlust war für die junge Kate laut Daily Mail traumatisch, da sie damals fast allein den leblosen Körper ihres geliebten Vaters entdecken musste. Diese Erfahrung hat ihr Leben geprägt und ihre Trauer um Mutter Judy noch intensiver gemacht. In sozialen Medien äußerte sie trotz allen Schmerzes Heilungswünsche an andere Menschen in ähnlichen Situationen und betonte, wie sehr sie und ihre Mutter ein unzertrennliches Team waren.

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy Loe, Juli 2024

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale bei der Beerdigung ihrer Mutter, August 2025

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy Loe