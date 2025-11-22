Andenken an Mama: Kate Beckinsale ließ sich Tattoo stechen

Kate Beckinsale (52) hat ihre verstorbene Mutter Judy Loe mit einem neuen Tattoo gewürdigt. Die Schauspielerin teilte auf Instagram das Bild eines schwarz-weißen Porträts ihrer Mutter, das sie sich auf den Arm stechen ließ. Darüber steht bereits eine andere Tätowierung mit der Aufschrift "Vaterloser Dreck", eine Anspielung auf David Bowies Song "Fantastic Voyage" aus dem Jahr 1979, die ihrer verstorbenen Väter gedenkt. Begleitet wurden die Bilder von einer emotionalen Botschaft der 52-Jährigen, die von der "überwältigenden Trauer" sprach, die sie nach dem Verlust ihrer Mutter empfindet. "Wenn alle aufhören würden zu sterben, hätte ich weniger Tattoos", schrieb sie in ihrer typisch humorvollen Art.

Kate enthüllte, dass ihre Mutter am 15. Juli in ihren Armen verstorben sei, nach jahrelangem Schmerz aufgrund eines langen Kampfes gegen den Krebs, den die Schauspielerin bereits zuvor öffentlich gemacht hatte. Noch immer zeigt sich Kate zutiefst erschüttert und sprach in einem früheren Post davon, wie schwer es ihr falle, sich überhaupt durch alte Fotos und Videos zu ihrer Mutter durchzuarbeiten. Mit der Tätowierung wolle sie jedoch ein dauerhaftes Denkmal für eine Frau setzen, die sie selbst als "Kompass ihres Lebens und Liebe ihres Lebens" bezeichnete. Das Porträt zeigt Judy Loe in den 1960ern, lächelnd in Hotpants und kniehohen Stiefeln, eine Szene, die Kate mit liebevollen Worten beschreibt.

Die Verluste in ihrem Leben haben Kate stark geprägt. Bereits im Kindesalter hatte sie ihren Vater Richard Beckinsale verloren, der 1979 an einem Herzinfarkt starb, als sie gerade fünf Jahre alt war. Später wurde ihr Stiefvater Roy Battersby eine wichtige Bezugsperson, bis er im Januar 2024 ebenfalls verstarb. Diese schmerzvollen Einschnitte kommentierte Kate mit den Worten: "Wie vertraut fühlt sich dieser Abgrund an, in den man stürzt, ohne dass jemand da ist, der einen auffängt." Neben dem Porträt ihrer Mutter trägt Kate auch ein Tattoo einer anderen geliebten Figur – ihrem verstorbenen Kater Clive, der ihr stets Trost spendete.

Anzeige Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy singen gemeinsam

Anzeige Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsales Tattoo ihrer Mutter

Anzeige Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale und ihre Mutter Judy Loe, Juli 2024