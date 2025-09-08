Kaum wiederzuerkennen: Jessica Simpson feiert VMAs-Comeback

Jessica Simpson (45) hat bei den MTV Video Music Awards 2025 einen echten Hingucker-Auftritt abgeliefert. Die Sängerin und Unternehmerin erschien am vergangenen Sonntag zum ersten Mal seit 19 Jahren wieder auf dem roten Teppich der Preisverleihung, die in der UBS Arena in Elmont, New York, stattfand. In einem atemberaubenden schwarzen Spitzenkleid mit Cutouts um die Brust zog sie alle Blicke auf sich. Sie trug dazu einen glatten Pferdeschwanz und auffällige Kettenglieder-Ohrringe. Begleitet wurde die Sängerin von ihrer Schwester Ashlee Simpson (40). Bei den VMAs trat Jessica nicht nur als Gast auf, sondern präsentierte auch eine der begehrten Trophäen.

Nach einer längeren musikalischen Pause kehrte Jessica, die in diesem Jahr einen Teil ihrer Kindheitserinnerungen auf dem Album "Nashville Canyon" verarbeitete, im März mit ihrer EP "Nashville Canyon, Part 1" auf die Bühne zurück. Kurz vor den VMAs veröffentlichte sie auch "Nashville Canyon: Pt 2", womit sie ihre Fans erneut begeisterte. Die Rückkehr in das Rampenlicht markiert nicht nur Jessicas musikalisches Comeback, sondern auch ein sichtbares körperliches. Sie hat zuletzt beeindruckende 45 Kilo abgenommen und zeigte stolz auf dem roten Teppich, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlt.

Bereits vor der Preisverleihung hatte Jessica für Schlagzeilen gesorgt, als sie im Sommer stolz ihre neue Figur zur Schau stellte. Die Öffentlichkeit ist über ihre Verwandlung, die durch bemerkenswerten Gewichtsverlust gekennzeichnet ist, fasziniert. Bei ihrem jüngsten Auftritt bei den VMAs gab es Spekulationen, ob sie nicht nur durch Sport und Diät, sondern möglicherweise auch durch einen Facelift oder andere kosmetische Eingriffe ihr jugendliches Erscheinungsbild bewahrt. Ob Facelift oder einfach nur ein gesunder Lebensstil: Jessica beweist, dass man mit 45 Jahren mühelos im Showbusiness bestehen kann und immer noch für Wow-Momente sorgt.

Getty Images Jessica Simpson bei den MTV VMAs, September 2025

Getty Images Jessica Simpson bei den MTV VMAs, September 2025

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Juli 2025

