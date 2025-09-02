Jessica Simpson und ihr Ex Eric besuchen gemeinsam Konzert

Jessica Simpson (45) und ihr getrennt lebender Ehemann Eric Johnson (45) wurden am vergangenen Freitag gemeinsam am Flughafen von Burbank in Kalifornien gesichtet. Ohne ihre drei Kinder flogen die beiden nach Las Vegas, um Jessicas Schwester Ashlee Simpson bei der Eröffnung ihrer "I Am Me"-Residency im Venetian Resort zu unterstützen. Jessica trug eine auffällige Pilotenbrille und einen oversized roten Pullover, während Eric in einer Baseballkappe des Georgia Institute of Technology und einem blauen Hemd erschien, wie People berichtet. Bei ihrer Ankunft in Las Vegas wurden die beiden in einer Gruppe stehend und miteinander redend gefilmt.

Bei dem Konzert, das Ashlee am Abend gab, schien die Atmosphäre zwischen Jessica und Eric distanzierter. An der Bühne wurde Jessica allein gesehen, während sie den Erfolg ihrer Schwester freudig unterstützte und zu deren Hit "Pieces of Me" mitsang. Eric hielt sich während des Auftritts nicht in Jessicas Nähe auf. In einem von Fans gefilmten Video ist außerdem zu sehen, wie Ashlees Ehemann Evan Ross seiner Frau auf der Bühne einen liebevollen Moment schenkte, als er während des Songs zum Refrain hinauf zu ihr trat und sie umarmte.

Die Reise nach Las Vegas zeigt, dass Jessica und Eric trotz ihrer Trennung noch Zeit miteinander verbringen können. Das Paar hatte im Januar seine Trennung öffentlich gemacht und erklärt, dass ihre Kinder an erster Stelle stehen. Jessica hatte dennoch in einem Interview offenbart, dass Eric immer ein Teil ihres Lebens bleiben werde. Seit 2014 verheiratet, kennen sich die beiden bereits seit 2010. Jessica, die inzwischen ihr Liebesleben musikalisch verarbeitet, zeigte mit ihrem Soloauftritt bei Ashlees Konzert, dass die Familie selbst in schwierigen Zeiten zusammenhält.

Getty Images Sängerin Jessica Simpson und Ex-Sportler Eric Johnson

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2022

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

