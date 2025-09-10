Heiße Männer: So feiert Jessica Simpson ihr Single-Leben

Jessica Simpson (45) hat während der MTV Video Music Awards 2025 ihr Beziehungsleben thematisiert und klargestellt, dass sie aktuell "sehr Single" sei. Auf dem roten Teppich scherzte die Sängerin über ihren aktuellen Typ Mann und machte dabei keinen Hehl aus ihrer Begeisterung für diverse Hollywood-Größen. Besonders beeindruckt sei sie vom "Sons of Anarchy"-Star Charlie Hunnam (45), gefolgt von James Franco (47) und Jamie Dornan (43). "Es gibt gerade viele heiße Männer! Ich bin Single, also ist im Moment jeder sexy", erklärte Jessica lachend im Interview mit E!.

Ihre Bemerkungen kommen wenige Wochen, nachdem sie mit ihrem Ex-Ehemann Eric Johnson (45) bei einem Konzert ihrer Schwester Ashlee Simpson (40) gesichtet wurde, was Spekulationen über eine mögliche Annäherung befeuerte. Jessica gab jedoch deutlich zu verstehen, dass die gemeinsame Unterstützung für Ashlee Priorität gehabt habe. "Wir sind eine große, glückliche Familie, und es war wichtig, Ashlee an diesem Abend zur Seite zu stehen", so die Unternehmerin im Gespräch. Bei den VMAs trat Jessica nicht nur an der Seite ihrer Schwester auf, sondern übergab auch den Latin Icon Award an Ricky Martin (53). Die Awardshow markierte zudem ihre Rückkehr nach 19 Jahren.

Im Juli sprach Jessica außerdem bei TODAY with Jenna & Friends ganz offen über ihr Liebesleben – und verriet, dass sie aktuell Single sei und sich durchaus wieder vorstellen könne, zu daten: "Ich bin bereit! Mein Typ ist einfach jemand, der so sein darf, wie er ist – mit viel Selbstvertrauen, aber ohne von Ego getrieben zu sein." Die Beziehung zu Eric hatte nach zehn Jahren Ehe im Januar 2025 ihr Ende gefunden. Die Sängerin erklärte damals, dass ihre Kinder absoluten Vorrang hätten, während die beiden daran arbeiteten, eine schwierige Situation zu meistern. Jessica scheint nun mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken und ist offen für neue Bekanntschaften.

Getty Images Jessica Simpson bei den MTV VMAs, September 2025

Getty Images Sängerin Jessica Simpson und Ex-Sportler Eric Johnson

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

