Jessica Simpson beichtet: Sixpack war nur aufgemalt

Jessica Simpson (45) überraschte ihre Fans mit einem humorvollen Geständnis, das bis in die frühen 2000er zurückreicht. Bei einem Auftritt in der Today Show verriet die Sängerin, dass ihr viel bewundertes Sixpack damals nicht ganz echt war. "Ich habe meine Bauchmuskeln einfach aufgemalt", gab die 45-Jährige lachend zu und erklärte, dass sie den Look mit einem Make-up-Stift kreierte, da sie keine eigenen Bauchmuskeln gehabt habe. Spontan erinnerte sie sich auch an einige ihrer ikonischsten Looks jener Zeit zurück, wie etwa ihr Outfit im Musikvideo "Irresistible". Dafür habe das Team den oberen Bund ihrer Jeans kurzerhand abgeschnitten und ausgefranst, um möglichst viel Bauch zu zeigen.

Auch der tief ausgeschnittene, weiße Armani-Anzug, den Jessica bei den MTV Video Music Awards 2003 trug, wurde thematisiert. "Das war mein erstes Event ohne BH. Ich war 22", witzelte die Sängerin in der Today Show. Und wo sind die berühmten Daisy-Duke-Shorts aus dem 2005er-Film "Ein Duke kommt selten allein"? Die lägen noch in ihrem Storage, nur wisse sie nicht genau, in welcher Box. In der Schnellfragerunde nannte Jessica außerdem ihre liebsten Musikvideos – "Angels", "These Boots Are Made for Walkin’" und "Public Affair" – und gestand, dass sie Formate wie Real Housewives, "The Traitors" oder Love Island nicht binge, dafür aber "America’s Got Talent" gern schaut.

Privat hat sich ebenfalls einiges bei Jessica verändert. Nach der Trennung von ihrem Ehemann Eric Johnson (46) im November 2024 und einem öffentlichen Statement im Januar, bei dem sie betonte, ihre drei Kinder stünden an erster Stelle, genießt sie nun ihr neues Leben. "Die einzigen Grenzen, die ich habe, setze ich mir selbst", erklärte die Musikerin ihre neue Freiheit im Interview. Laut einem Insider fühlt sie sich ein gutes Jahr nach der Trennung selbstbewusster und wieder ganz bei sich. Dieses positive Gefühl scheint sich auch in ihrer Arbeit und ihrem Alltag widerzuspiegeln.

Getty Images Jessica Simpson bei den MTV VMAs, September 2025

Getty Images Jessica Simpson, Februar 2020

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell