Naht Scheidung? Jessica Simpson und Eric streiten um Tochter

Jessica Simpson (45) und ihr entfremdeter Ehemann Eric Johnson (46) stehen offenbar kurz vor der Scheidung. Nach zehn Jahren Ehe hatten sich die beiden bereits im letzten Herbst getrennt, nachdem Gerüchte über Erics angebliche Untreue aufkamen. Doch nun rückt ein neuer Streitpunkt in den Fokus: die Zukunft der gemeinsamen Tochter Maxwell (13). Die 13-Jährige möchte laut Daily Mail wie ihre berühmte Mutter erste Schritte im Showbusiness machen, doch während Jessica diesen Wunsch unterstützt, ist Eric strikt dagegen. Er bevorzuge eine Zukunft, in der der Fokus seiner Kinder auf Bildung und sportlichen Aktivitäten liegt. Maxwell scheint beides unter einen Hut bringen zu wollen, da sie sowohl Schauspielerei als auch Basketball begeistert.

Jessica, die neben Maxwell auch Sohn Ace (12) und Tochter Birdie Mae mit Eric hat, bereitet sich offenbar bereits auf Maxwells Einstieg in die Unterhaltungsbranche vor. Auch die enge Freundschaft zwischen Maxwell und North West (12), der Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48), spielt dabei wohl eine wichtige Rolle. Beide Mädchen sind im selben Basketballteam aktiv, und North, die bereits Erfahrung in Mode und Hollywood gesammelt hat, ermutigt Maxwell ebenfalls, sich im Showbusiness auszuprobieren. Laut Radar Online soll North ihre Mutter Kim sogar gebeten haben, Jessica eine Rolle in ihrer neuen Serie "All's Fair" zu verschaffen.

Abseits der Familiendynamik gibt es auch weitere Anzeichen dafür, dass sich die Beziehungsprobleme von Jessica und Eric vertiefen. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Scheidungspapiere eingereicht werden. Ihre gemeinsame Villa in Hidden Hills wurde laut Daily Mail kürzlich zum Verkauf angeboten, und beide sollen sich in Nashville neu orientiert haben. Zudem genießt Jessica ihr jetziges Singleleben offenbar in vollen Zügen und konzentriert sich ganz auf ihre Kinder. Wie es für Maxwell und ihre berufliche Zukunft weitergeht, ist derzeit noch unklar.

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2022

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson und ihre Tochter Maxwell Drew