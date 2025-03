Diese Mega-Stars stehen auf Jeff Bezos' Hochzeitsgästeliste

Jeff Bezos (61), der milliardenschwere Gründer von Amazon, und seine Verlobte Lauren Sánchez (55) planen eine unvergessliche Zeremonie. Die beiden wollen sich Berichten zufolge diesen Juni in Venedig das Eheversprechen geben. Die Gästeliste für die sommerliche Traumhochzeit kann sich sehen lassen: Hollywood-Stars wie Kim Kardashian (44), Katy Perry (40), Oprah Winfrey (71), Orlando Bloom (48) und Eva Longoria (50) sollen dabei sein. Weitere prominente Namen wie Kris Jenner (69), Karlie Kloss (32), Ivanka (43) und Donald Trump (78) sowie Mode-Ikonen wie Diane von Furstenberg (78) haben der Bild zufolge eine Einladung erhalten.

Das Paar verlobte sich im Mai 2023 während eines romantischen Aufenthalts auf seiner Luxusjacht, die einen beeindruckenden Wert von 500 Millionen US-Dollar (463 Millionen Euro) haben soll. Im August lud Jeff Lauren zu einer exklusiven Verlobungsfeier auf demselben Luxusschiff ein, bei der unter anderem Microsoft-Mitbegründer Bill Gates (69) zu den hochrangigen Gästen gehörte. Die beiden sind seit 2020 offiziell ein Paar und haben seitdem stets ihre Liebe öffentlich gezeigt. Gerüchte über geplante Hochzeiten an anderen Orten, darunter ein angebliches Jawort in Aspen, wurden jedoch von Jeff dementiert.

Jeff und Lauren stehen immer wieder im Rampenlicht. Lauren, die früher als TV-Journalistin arbeitete, ist für ihren Glamour ebenso bekannt wie für ihre leidenschaftliche Unterstützung philanthropischer Projekte. Jeff, einer der reichsten Männer der Welt, hat in den letzten Jahren immer mehr den Fokus auf sein Privatleben gelegt. Ihre geplante Hochzeit in Venedig – eine Stadt, die bereits zahlreiche Prominente für ihr Jawort gewählt haben – wird mit Sicherheit zu einem der gesellschaftlichen Highlights des Jahres. Außerdem unterstreicht sie die extravagante Seite des Unternehmers, der einst der Legende nach in einer Garage den Grundstein für sein Imperium legte.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos im März 2024

Getty Images Lauren Sánchez mit Jeff Bezos bei der Versace Show, März 2023

