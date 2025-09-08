Selten: James McAvoy besucht Red Carpet mit Ehefrau Lisa

Beim Toronto International Film Festival 2025 war James McAvoy (46) am Samstag ein Highlight des Abends. Der Schauspieler feierte dort das Debüt seines Regieprojekts "California Schemin’" und überraschte viele, indem er das seltene Ereignis nutzte, um mit seiner Ehefrau Lisa Liberati über den roten Teppich zu schreiten. Das Event fand im berühmten TIFF Lightbox in Toronto, Kanada, statt. Neben dem Paar zogen auch die Hauptdarsteller des Films, Samuel Bottomley und Séamus McLean Ross, die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf sich.

Der Film "California Schemin’" zieht seine Inspiration aus der wahren Geschichte des schottischen Rap-Duos Silibil N’ Brains, bestehend aus Gavin Bain und Billy Boyd, dargestellt von Séamus McLean Ross und Samuel Bottomley. Er schildert die unerwartete Reise der beiden lebenslangen Freunde aus Dundee, die von einem Hip-Hop-Superstarleben träumen. Ihr Weg zur Berühmtheit gestaltet sich jedoch als herausfordernd, da das britische Rap-Publikum der frühen 2000er Jahre ihren dicken regionalen Akzent nicht ernst nahm. Dies führte zu einer peinlichen Abfuhr bei einem Londoner Vorsprechen.

James McAvoy und Lisa Liberati lernten sich 2016 am Set des Films "Split" kennen, als Lisa als Assistentin des Regisseurs M. Night Shyamalan (55) arbeitete. Einige Jahre später entwickelte sich aus ihrer Zusammenarbeit eine romantische Beziehung, und Anfang 2022 bestätigten sie ihre Ehe. Abseits seines beruflichen Erfolgs hat der Schauspieler vor Kurzem eine schöne private Überraschung erlebt: Er und Lisa sind Eltern geworden, was James dazu bewogen hat, beruflich ein wenig kürzer zu treten, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

James McAvoy und Lisa Liberati im September 2025 in Toronto

James McAvoy, Schauspieler

James McAvoy und Lisa Liberati am Flughafen in Los Angeles

