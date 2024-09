James McAvoy lehnte Tom-Riddle-Rolle in "Harry Potter" ab

James McAvoy (45) wäre fast Teil des Harry Potter-Universums geworden! Im Happy Sad Confused-Podcast verriet der Schauspieler, dass er für die Rolle des jungen Tom Riddle im zweiten Film "Die Kammer des Schreckens" vorgesprochen hatte. "Ich war fast in 'Harry Potter'. Fast. Ich erinnere mich, es war ganz am Anfang meiner Karriere. Ich habe dafür vorgesprochen und ich glaube, sie wollten mich auf Abruf halten", erzählte der "ES Kapitel 2"-Star. Am Ende lehnte er das Angebot jedoch auf Anraten seines Agenten ab – und ließ sich dadurch eine stattliche Menge Geld durch die Lappen gehen.

Damals stand nämlich eine beträchtliche Summe im Raum: "Sie boten mir ziemlich viel Geld an", verriet James und sprach von rund 40.000 Pfund (ca. 47.000 Euro). Doch der Deal hätte ihn für sieben Monate von anderen Projekten abgehalten, also sagte er nach Rücksprache mit seinem Agenten, mit dem er bis heute zusammenarbeitet, ab. Stattdessen nahm der "Split"-Darsteller eine Rolle in einem Theaterstück an, bei der er lediglich 275 Pfund (etwa 325 Euro) pro Woche verdiente. Rückblickend bereut James aber nichts: "Das hat mich geformt", erklärte er.

Bekannt wurde James vor allem durch seine Rolle in der Serie "Shameless" und durch zahlreichen Kinohits, darunter X-Men, die ihm eine große Fangemeinde einbrachten. Zwischen 2006 und 2016 war er mit Schauspielkollegin Anne-Marie Duff verheiratet, mit der er 2010 Sohn Brendan auf der Welt begrüßte. 2022 bestätigte der gebürtige Schotte, der sein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushält, schließlich seine Hochzeit mit Lisa Liberati. In einem Interview mit The Observer verriet der 45-Jährige, er wolle aufgrund dessen beruflich kürzertreten: "Ich will für meine Familie präsenter sein." Zudem wurde bestätigt, dass James und Lisa mittlerweile Eltern eines gemeinsamen Sohnes sind.

Getty Images James McAvoy, Schauspieler

Instagram / jamesmcavoyrealdeal James McAvoy und Lisa Liberati im Jahr 2019

