"Will kürzertreten": James McAvoy ist wieder Vater geworden

James McAvoy (43) zieht sich ein wenig zurück! Der Schauspieler eroberte in der Serie Shameless und in zahlreichen Filmen ein Millionenpublikum. Zwischen 2006 und 2016 war der Schotte mit Anne-Marie Duff verheiratet. 2010 kam der gemeinsame Sohn Brendan zur Welt. Auch wenn James nicht oft über sein Privatleben spricht, bestätigte er Anfang Februar seine Hochzeit mit Lisa Liberati – jetzt sind die zwei offenbar Eltern geworden!

In einem Interview mit der Zeitung The Observer führte James nun aus, dass er sich etwas von seinem Beruf zurückziehen wolle: "Ich will kürzertreten und nicht mehr den ganzen Tag am Set verbringen, sondern präsenter als Teil meiner Familie sein." Im Zuge dessen berichtete das Blatt auch, dass James und Lisa Eltern eines Sohnes geworden seien. Zu seinem zweiten Nachwuchs äußerte sich der "Split"-Star allerdings bislang nicht.

Mit seinem Job hadere er zurzeit wie noch nie, betonte James. "Es ist eine tolle Branche, die mir ein großartiges Leben ermöglicht hat. Aber es liegt eine Opferbereitschaft in der Natur jeder Performance – das nutzt einen ab", offenbarte er die Gründe für seine berufliche Entscheidung.

Anzeige

ActionPress/X17online.com James McAvoy und Lisa Liberati am Flughafen in Los Angeles

Anzeige

Getty Images James McAvoy im November 2022 in London

Anzeige

Instagram / jamesmcavoyrealdeal James McAvoy und Lisa Liberati im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de