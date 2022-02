Liebes-Überraschung von James McAvoy (42)! Der Schauspieler ist inzwischen seit rund drei Jahren mit der Produktionsassistentin Lisa Liberati zusammen. Die beiden haben sich im Jahr 2018 am Filmset von M. Night Shyamalans (51) Meisterwerk "Split" kennengelernt. Seitdem hängten sie ihre Liebe nie an die große Glocke – trotzdem geriet 2019 das Gerücht an die Öffentlichkeit, dass sie nach nur einem Jahr geheiratet hätten. Nach vielen Monaten bestätigte James nun endlich: Er und Lisa sind inzwischen Mann und Frau!

Der gebürtige Schotte gab dem Magazin The Guardian jetzt ein Interview, in dem er hauptsächlich über seine Karriere gesprochen hat. Aber der Journalist konnte dem 42-Jährige schließlich dieses offene Geheimnis entlocken: James und Lisa haben 2019 tatsächlich ganz heimlich geheiratet! Mehr Details wie die Größe oder den Ort der Hochzeit wollte der "X-Men"-Star aber nicht verraten.

Für James ist es schon die zweite Ehe! Der Filmstar war zuvor knapp zehn Jahre lang mit Anne-Marie Duff verheiratet. Im Jahr 2010 bekamen sie einen gemeinsamen Sohn. Doch 2016 reichten sie schließlich die Scheidung ein. Kurz nachdem die Scheidung dann schließlich vollzogen war, machte James die Beziehung zu Lisa öffentlich.

Anzeige

Getty Images Schauspieler James McAvoy

Anzeige

Instagram / jamesmcavoyrealdeal James McAvoy und Lisa Liberati 2019

Anzeige

Getty Images James McAvoy, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de