Horror trifft Glamour – "Es" geht endlich in die nächste Runde! Nachdem der erste Teil der Kino-Neuverfilmung Grusel-Fans das Fürchten gelehrt hat, steht nun die Fortsetzung in den Startlöchern: Bill Skarsgård (29) treibt wieder als Clown Pennywise sein Unwesen. Zur Premiere des heiß ersehnten Streifens erschien nun natürlich nicht nur der Hauptdarsteller: Neben seinen Co-Stars bekam Bill auch noch Unterstützung von seinen berühmten Brüdern!

Jede Menge Stars beehrten die Europa-Premiere in London am Montag. So brachte Bill seine Geschwister Alexander Skarsgard (43) und Gustaf Skarsgard – ebenfalls Schauspieler – mit. Außerdem posierte er mit seinen Cast-Kollegen James McAvoy (40) und Jessica Chastain (42), die in "Es 2" die erwachsenen Versionen der Nerd-Kids Bill und Beverly spielen. Auch Diane Kruger (43), die kürzlich mit Jessica für den Film "355" in Paris drehte, besuchte das Grusel-Event.

Das Warten auf den neuen Leinwand-Schocker hat für die Fans schon in wenigen Tagen ein Ende: "Es 2" feiert seinen Kinostart in Deutschland am Freitag, den 5. September. Das zweite Kapitel spielt 27 Jahre nach dem ersten Teil von 2017 – die Kinder, denen Clown Pennywise auf den Fersen war, sind inzwischen erwachsen geworden und müssen sich der Vergangenheit gemeinsam stellen.

Getty Images Alexander, Bill und Gustaf Skarsgård bei einer Filmpremiere in London, September 2019

Getty Images Diane Kruger bei der "Es 2"-Premiere Anfang September 2019 in London

Getty Images Bill Skarsgård, Regisseur Andy Muschietti, Jessica Chastain & James McAvoy auf der "Es 2"-Premiere

Getty Images Bill Skarsgård, Schauspieler

Getty Images Jessica Chastain bei der "Es 2"-Europapremiere in London

Getty Images James McAvoy bei der "Es 2"-Europapremiere am 2. September 2019



