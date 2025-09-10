Filmstar James McAvoy von Fremden in Bar niedergeschlagen

Am Montagabend verbrachte Schauspieler James McAvoy (46), bekannt aus Filmen wie "X-Men", einen ruhigen Abend in der Bar Charlotte's Room in Toronto, als es plötzlich zu einem unerwarteten Vorfall kam. Gegen 23:55 Uhr schlug ein Fremder, der offensichtlich stark alkoholisiert war, von hinten auf den Schauspieler ein. James hatte zu diesem Zeitpunkt den Rücken zu dem Mann gewandt und war mit den Produzenten seines neuesten Films "California Schemin'" in ein Gespräch vertieft, wie Augenzeugen dem Magazin People berichteten. Nach Angaben der Informanten versuchte der prominente Schotte, die Situation zu entspannen, während Barpersonal und Gäste den Angreifer entfernten.

Der schockierende Übergriff geschah nur zwei Tage nach der Weltpremiere von James' Regiedebüt "California Schemin'", das er beim Toronto International Film Festival vorstellte. Der Film erzählt die Geschichte zweier schottischer Männer, die sich als Amerikaner ausgeben und von einer Karriere als Hip-Hop-Stars träumen. Trotz der stressigen Arbeit hinter der Kamera beschrieb James die Regieerfahrung als "sowohl anstrengend als auch großartig". Nach dem Vorfall blieb der Schauspieler in der Bar, lehnte Berichten zufolge sogar gratis Drinks ab und amüsierte sich im Gespräch mit dem Personal über die absurde Szene.

Privat genießt James trotz solcher turbulenten Momente in der Öffentlichkeit weiterhin ein stabiles Leben. Seit 2019 ist er mit Lisa Liberati verheiratet, die ihn auch zur Premiere seines Films begleitete. Der Vorfall in Toronto scheint die entspannte Haltung des gebürtigen Glasgowers nicht getrübt zu haben. Seine Gelassenheit und die Fähigkeit, selbst solch unerwartete Situationen mit Humor zu nehmen, zeigen, dass ihn auch ein Schlag in einer Bar nicht aus der Ruhe bringen kann.

Getty Images James McAvoy, Schauspieler und Filmproduzent

Getty Images James McAvoy, September 2024

Getty Images James McAvoy und Lisa Liberati im September 2025 in Toronto