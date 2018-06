Schon diesen Sommer sollen die Dreharbeiten zu Stephen Kings (70) "Es 2" in Toronto beginnen. Der zweite Kampf der sieben Teenager geht nun also in die nächste Runde. Nur werden diese jetzt von erwachsenen Versionen ihrer Charaktere abgelöst. Schließlich spielt das zweite Kapitel des Kult-Films ganze 27 Jahre später. Im Netz wurde nun bekannt gegeben, welche Stars am Horror-Thriller mitwirken werden.

Laut NowThis Entertainment dürfen sich die Fans des Streifens unter anderem auf "Split"-Star James McAvoy (39) freuen. Er soll die Rolle von Bill übernehmen. Der Charakter der Beverly wird von Jessica Chastain (41) gespielt, die unter anderem aus "Interstellar" bekannt ist. James Ransone (39), der in den "Sinister"-Filmen eine wichtige Rolle gespielt hat, stellt den erwachsenen Eddie dar. Ben wird von "Beauty and the Beast"-Schauspieler Jay Ryan (36) verkörpert. Doch auch "Here and Now"-Fans kommen auf ihre Kosten, denn Andy Bean (33) wird in die Rolle von Stanley schlüpfen. Auch "Nachts im Museum"-Schauspieler Bill Hader und "Kill the Boss"-Sternchen Isaiah Mustafa (44) werden als Richie und Mike Teil des "Es"-Casts.

Der einzige gleichbleibende Charakter wird Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård (27) sein. Der Schwede, der aus einer bekannten Schauspielfamilie stammt, hat bereits im vorherigen Jahr den bösen Clown gemimt. Im Jahr 2019 kehrt er zurück und sucht den "Loser's Club" erneut auf.

Pablo Cuadra / GettyImages James McAvoy bei der "Split"-Premiere in Madrid

Anzeige

Scott Eisen/Getty Images for Warner Bros. Stephen King bei einem Screening von "Es" in Maine 2017

Anzeige

Stephen King's "It" / Warner Bros. Pictures Bill Skarsgård als Pennywise in Stephen Kings "It"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de