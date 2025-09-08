TikTok-Star Stachel will sich alle Tattoos entfernen lassen

Social-Media-Star Emilie Stachetzki alias Stachel steht vor einem drastischen Wandel in ihrem Leben: Sie will all ihre Tattoos entfernen lassen. Zu Gast bei "Tahsims Interview-Format" verriet sie, dass darunter auch ihr erstes Tattoo fällt – ein kleiner Wolf, den sie sich einst zu Ehren des Rappers Kontra K (38) stechen ließ. "Ich war ganz schlimm verliebt", gesteht die Tiktokerin und ergänzt: "Dann bin ich mit 18 direkt zum Tätowierer hin und habe mir das stechen lassen. Mein Vater meinte: 'In drei Jahren wirst du es bereuen.' Und jetzt kannst du raten, wer sich nächsten Herbst alles weglasern lässt."

Im Interview gab Stachel einen Einblick in ihre Tätowierungen, darunter ein Kolibri und eine Sonne mit einem inspirierenden Spruch darunter. Doch wie sie weiter erklärte, passen diese dekorativen Elemente nicht mehr zu ihrer neuen Ästhetik. "Ich mache ein Rebranding. Ich bin jetzt ein Clean Girl", verrät sie. Teil dieses neuen Looks ist auch, dass sie sich von auffälligem Make-up verabschiedet hat und sich ihre Lipfiller auflösen ließ. "Findest du nicht, ich sehe anders aus? Ich habe einen anderen Look", betonte die Netzbekanntheit.

Hinter Stachels Entscheidung zur äußeren Veränderung steckt eine tiefgreifende persönliche Entwicklung. Die Influencerin, die mit ihrer markanten und individuellen Bildsprache berühmt wurde, strebt nun ein natürlicheres Erscheinungsbild an. Ihre Karriere begann sie mit auffälligen Inszenierungen und einer klaren Markenbildung, die von ihren Fans geschätzt wurde. Auch für Schlagzeilen sorgte sie bereits: So bandelte Stachel einst mit Realitystar Jannik Kontalis (29) an. Wie sie in seinem Podcast "Nichts als die Wahrheit" enthüllte, ließ er sie jedoch nach Make Love, Fake Love für Yeliz Koc (31) sitzen.

Instagram / yungstachel Emilie Stachetzki alias Stachel, Social-Media-Star

Instagram / yungstachel Stachel, März 2025

Instagram / yungstachel Influencerin Stachel im September 2023

