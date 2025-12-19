Drogenvorwürfe: Tara Reid fühlt sich nicht ernst genommen

Schauspielerin Tara Reid (50) machte kürzlich eine erschütternde Erfahrung, als sie während eines Barbesuchs in einem Hotel in Chicago plötzlich ohnmächtig wurde und später ohne Erinnerung im Krankenhaus erwachte. Die Schauspielerin, bekannt aus den "American Pie"-Filmen, glaubt, dass ihr Getränk manipuliert wurde. Laut der Polizei gibt es jedoch keine ausreichenden Beweise, um die Behauptung zu bestätigen, weshalb die Ermittlungen vorerst eingestellt wurden. Für Tara ist diese Entwicklung "wirklich herzzerreißend", wie sie nun People erklärt.

Tara fühlt sich unfair behandelt. "All das Mobbing, dem ich seitdem ausgesetzt bin, und die Tatsache, dass alle die Realität verdrehen, ohne die Fakten zu kennen, weil sie nicht einmal dabei waren, beeinträchtigen meine psychische Gesundheit wirklich, und ich möchte, dass das aufhört", klagt Tara. Es werde oft so dargestellt, als habe sie ihr Weinglas auf einmal getrunken und sei danach vom Notarzt abgeholt worden – dieser Eindruck lasse sich mit den Videoaufnahmen jedoch leicht widerlegen. Sie schildert: "Tatsächlich habe ich in den Aufnahmen gesehen, dass ich [...] in über 30 Minuten nur einen Schluck Wein getrunken habe, und als der Barkeeper mich fragte, ob ich noch etwas trinken möchte, habe ich abgelehnt, weil ich noch ein Getränk hatte, das ich kaum angerührt hatte."

Ausgelöst wurde der Einsatz, als ein Hotelangestellter nahe dem Flughafen O’Hare den Notruf wählte und laut TMZ von einer "wirklich stark alkoholisierten" Person berichtete, die kaum wach zu halten war. Tara erzählte bereits am nächsten Tag, sie habe die Bar verlassen, um zu rauchen, und habe dabei ihr Getränk unüberwacht gelassen. Sie vermutet, dass ihre Raucherpause genutzt wurde, um ihren Drink mit K.-o.-Tropfen oder ähnlichen Substanzen zu versetzen.

IMAGO / MediaPunch Tara Reid, Oktober 2023

Getty Images Tara Reid, Schauspielerin

