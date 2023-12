Jannik Kontalis bandelte vor Yeliz mit TikTok-Beauty an!

Jannik Kontalis war kein Kind von Traurigkeit! Der Influencer wurde vergangenes Jahr durch Make Love, Fake Love bekannt. In der Sendung kämpfte er um das Herz von Yeliz Koc (30) – mit Erfolg, denn die zwei waren nach der Show sogar einige Zeit lang ein Pärchen. Und das, obwohl der Hottie eigentlich noch eine andere Frau in der Rückhand hatte: Denn Jannik bandelte vor dem Format mit einem TikTok-Starlet an!

Das gab er selbst in seinem Podcast "Nichts als die Wahrheit" zu – denn dort war seine Verflossene zu Gast! Emilie Stachetzki, auch Stachel genannt, plauderte mit ihm über ihre Liaison. "Du hast zu mir gesagt, warte auf mich. Wenn ich wieder da bin, fahren wir zusammen in den Urlaub. Aber du bist ja rausgekommen und hattest eine Freundin", erzählte die Blondine ganz ehrlich. Und auch Jannik beteuerte: "Du warst meine Nummer eins vor der Show!"

Doch nur kurze Zeit später war Stachel offenbar vergessen – und Janniks Herz gehörte Yeliz. Nachdem die Beziehung aber auch mit ihr in die Brüche gegangen war, versuchte er sein Glück mit Gerda Lewis (31). Die zwei daten derzeit, halten ihre Romanze aber aus der Öffentlichkeit heraus.

Instagram / yungstachel Influencerin Stachel

Instagram / yungstachel Influencerin Stachel im September 2023

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, September 2023

