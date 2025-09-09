Affäre des CEOs war bei Coldplay-Skandal schon getrennt

In diesem Sommer sorgten Kristin Cabot und Andy Byron für einen viralen Moment im Netz. Bei einem Coldplay-Konzert wurde die geheime Affäre der Personalmanagerin und des CEOs des US-amerikanischen Tech-Unternehmens Astronomer aufgedeckt. Der Clip, der die beiden in der sogenannten "Kiss Cam" zeigte, sammelte auf den sozialen Plattformen Millionen von Klicks und sorgte für allgemeine Erheiterung. Jedoch beendete er auch die Ehen von Kristin und ihrem Partner Andrew Cabot sowie womöglich die von Andy und seiner Frau Meg Kerrigan. Seither ist einige Zeit ins Land gegangen – doch jetzt meldet sich Kristins Ex Andrew plötzlich höchstpersönlich zu dem Skandalthema zu Wort.

Kristin reichte im vergangenen Monat, nach dem Kiss-Cam-Vorfall, die Scheidung von Andrew ein. Wie der verlassene Ehemann nun in einem Statement gegenüber People klarstellt, sei die Trennung zum Zeitpunkt des Coldplay-Konzerts aber ohnehin schon vollzogen gewesen. "Ihre Entscheidung zur Scheidung war bereits vor diesem Abend gefallen", beteuert ein Sprecher von Andrew und fügt hinzu: "Jetzt, da die Scheidung öffentlich ist, hofft Andrew, dass dies Spekulationen ein respektvolles Ende bereitet und seiner Familie die Privatsphäre ermöglicht, die sie immer geschätzt hat."

Für Kristin und Andrew könnten die Folgen des Abends bei Coldplay also gar nicht so weitreichend gewesen sein – für Andy und seine Frau Meg jedenfalls schon. Die Zweifachmama wurde von der Affäre ihres Partners wohl komplett überrumpelt. Ob bei den beiden eine Scheidung im Raum steht, ist bislang nicht bekannt. Jedoch löschte Meg direkt nach dem Vorfall Andys Namen aus ihrem Social-Media-Auftritt. Zudem musste Andy seinen Job als CEO bei Astronomer an den Nagel hängen. Zumindest einer kann den Zwischenfall jedoch mit Humor nehmen – Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) scherzte erst kürzlich über die folgenschweren Kameraufnahmen.

Anzeige Anzeige

Imago Andy Byron und Kristin Cabot auf der Kiss-Cam eines Coldplay-Konzerts

Anzeige Anzeige

Getty Images Coldplay, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Martin, September 2023