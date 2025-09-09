"Das perfekte Dinner"-Kandidat verlässt Show nach einem Tag

Bei Das perfekte Dinner in Köln sorgte Kandidat Carsten für unerwartete Dramatik. Bereits am ersten Abend der Kölner Woche fiel der 53-Jährige gleich zweimal durch seine verspäteten Auftritte auf. Am Montagabend, als Kandidatin Alex zu ihrem vegetarischen Dinner im Brauhausstil einlud, verspätete er sich mit der Begründung, im Stau gestanden zu haben. Doch auch schon bei den Interviewszenen zuvor fiel er auf: Mit deutlicher Verspätung und leichten Hämatomen unterhalb der Augen trat er vor die Kameras und wirkte zerstreut.

Zwar schien der Kandidat beim Dinner gut gelaunt und unterhielt sich angeregt mit den anderen Teilnehmern Dino, Alex, Analena und Yannik, doch ein Einspieler der Off-Stimme verriet bereits: "Spoiler: Ab morgen ist Carsten aus persönlichen Gründen leider nicht mehr dabei." Die genauen Gründe für Carstens Abgang aus der Show bleiben im Dunkeln. Für Ersatz ist jedoch schon gesorgt: Statt ihm wird Kandidat Philipp diesen Freitag am Herd stehen und sein Menü zaubern.

Einige Zuschauer der Serie scheinen es schade zu finden, dass der 53-Jährige nun nicht mehr Teil der Kölner Kochtruppe ist. Unter einem Post zu Alex' Menü auf der offiziellen Instagram-Seite der Show machten sie das in vielen Kommentaren deutlich. "Schade, dass Carsten nicht mehr dabei sein wird, sein Abend wäre bestimmt ganz toll geworden. Eine interessante Persönlichkeit", schrieb eine Userin. "Was ist mit dem Carsten los gewesen, der hat so gar nicht dazu gehört, so kam es mir vor", wunderte sich ein anderer Nutzer.

