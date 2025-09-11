Gegen Heidi gewonnen: So sehr freuen sich Kaulitz-Zwillinge

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) haben Grund zum Feiern: Die Zwillingsbrüder gewannen mit ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" nun den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality". Damit setzten sie sich gegen starke Konkurrenten wie Germany's Next Topmodel durch. Ein Triumph, der umso bemerkenswerter ist, da Heidi Klum (52) gleichzeitig Toms Ehefrau ist. Persönlich konnten die Brüder nicht an der Verleihung in Köln teilnehmen, bedankten sich jedoch überschwänglich per Videoschaltung aus Kalifornien und zeigten sich sichtlich begeistert. Dennoch hätten beide gerne vor Ort gefeiert. Bill scherzte laut RTL: "Vor allem würde ich gerne mit Günther Jauch hier noch durch die Clubs ziehen."

Die von Fans gefeierte Reality-Serie der Kaulitz-Zwillinge nimmt die Zuschauer mit in ihren ungewöhnlichen Alltag. Ob Geburtstagsfeiern, geschäftliche Termine oder private Momente – die Show gewährt tiefe Einblicke in das Leben der beiden Tokio Hotel-Mitglieder. Neben humorvollen Szenen wurden beim Fernsehpreis auch die emotionalen und nachdenklichen Passagen gewürdigt, die "Kaulitz & Kaulitz" zu einem besonderen Format machen. Heidi musste zwar eine Niederlage einstecken, doch der Preis bleibt in der Familie. Auf Instagram gratulierte sie begeistert: "Herzlichen Glückwunsch Tom und Bill für den verdienten Deutschen Fernsehpreis!"

Der Deutsche Fernsehpreis zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche und reiht nun auch die Kaulitz-Zwillinge in eine Liste prominenter Gewinner wie Maria Furtwängler (58) und Teddy Teclebrhan ein. Für Bill und Tom markiert der Erfolg einen weiteren Höhepunkt ihrer Karriere. Seit ihrem musikalischen Durchbruch mit Tokio Hotel vor fast 20 Jahren haben sie sich auch abseits der Bühne als Medienpersönlichkeiten etabliert. Heute zählen die Brüder zu festen Größen im deutschen Entertainment-Kosmos und ein Ende ihrer Reise ist nicht in Sicht.

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz, im Juli 2024

Getty Images Tom Kaulitz und Bill, September 2024