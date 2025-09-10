Brittany Cartwright strahlt mit neuem Mann an ihrer Seite

Brittany Cartwright (36) scheint momentan ihr persönliches Glück zu genießen. Auf Fotos, die Page Six vorliegen, wurde der Reality-TV-Star kürzlich mit Brandon Hanson gesichtet, einem alten Bekannten, den sie vor 15 Jahren in ihrer Heimat Kentucky kennengelernt hatte. Doch trotz ihres strahlenden Lächelns und der positiven Worte über den neuen Mann in ihrem Leben stellt Brittany klar: "Wir sind noch nicht offiziell ein Paar." Es gehe ihr aktuell vor allem darum, Spaß zu haben und sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Brandon, der laut Brittany ein "großartiger Mensch" und "toller Vater" sei, sorge jedenfalls für gute Laune.

Die Beziehung der beiden entwickelt sich unter besonderen Umständen. Brandon befindet sich derzeit, ähnlich wie Brittany, inmitten eines Scheidungsprozesses, was zu komplizierten Dynamiken geführt hat. Brittany besteht darauf, dass sich die beiden erst nach seiner Trennung wieder nähergekommen sind. Trotz der emotionalen Achterbahn in ihrem Leben beschreibt sie die Zeit mit Brandon als entspannte und schöne Erfahrung. Gleichzeitig erwähnt sie, dass der Umgang mit ihrem Ex-Mann Jax Taylor (46), mit dem sie den gemeinsamen Sohn Cruz hat, manchmal kompliziert ist, da das Co-Parenting immer wieder Höhen und Tiefen mit sich bringt.

Brandon ist allerdings seit Kurzem Gegenstand kontroverser Diskussionen auf Social Media. Seine Noch-Ehefrau Jasina Stanko hatte in einem mittlerweile viel beachteten TikTok-Video Aussagen gemacht, die zu Schlagzeilen führten. Demnach sei Brandon offiziell noch verheiratet. Ein Insider hatte kürzlich klargestellt, dass Brandon und Jasina seit mehreren Monaten getrennt seien. Für Brittany bietet die gemeinsame Lebenssituation jedoch eine besondere Verbindung. Sie und Brandon, die beide durch ähnliche Herausforderungen gehen, haben offenbar Trost und Zuversicht in der neuen Beziehung gefunden.

Instagram / brittany Brittany Cartwright, TV-Star

Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, August 2024