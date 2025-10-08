Channing Tatum räumt mit Model-WG-Gerücht um Jax Taylor auf

Channing Tatum (45) hat ein altes Gerücht über seine vermeintliche Vergangenheit mit Jax Taylor (46) aus der Welt geschafft. Bereits 2013 behauptete der ehemalige "Vanderpump Rules"-Star Jax in der Show "Watch What Happens Live", er und Channing hätten einst gemeinsam in New York City als Mitbewohner in einer Model-WG gelebt. Am Montag, den 6. Oktober, stellte Channing diese Aussagen nun klar. In Andy Cohens (57) Radioshow "Andy Cohen Live" auf SiriusXM sagte der Magic Mike-Star unmissverständlich: "Absolut nicht. Ich glaube nicht, dass ich jemals mit ihm zusammengewohnt habe."

Obwohl Channing einräumte, dass er zu Beginn seiner Karriere in sogenannten Model-Häusern wohnte, in denen sich mehrere Models eine Unterkunft teilten, habe er nie ein Zimmer mit Jax geteilt. "Da werfen sie dich einfach in ein Haus, das nur Betten hat", erklärte der Schauspieler. Er erzählte zudem, dass er sogar aus seinem ersten Model-Haus rausgeworfen wurde, nachdem es zu einer Auseinandersetzung mit einem Mitbewohner kam. Jax, der im letzten Jahr gegenüber Rolling Stone weitere Details hinzufügte, behauptete hingegen, dass er und Channing in einem kleinen Raum mit Stockbetten untergebracht waren, der zudem über ein gemeinsames Badezimmer verfügte. Er erzählte weiter, dass Channing mit der Buchung eines Mountain-Dew-Werbespots seine Karriere schnell in Fahrt brachte.

Tatsächlich fanden beide Karrieren auf unterschiedliche Weise ihren Weg. Während Jax durch Reality-TV bekannt wurde, schaffte Channing mit Modeljobs und später mit Filmen wie "Step Up" und "Magic Mike" den Durchbruch in Hollywood. Was das Gerücht betrifft, bleibt es offensichtlich bei unterschiedlichen Erinnerungen. Channing, der auch offen über seine schwierigen Anfänge sprach, hatte ebenfalls mehrfach erwähnt, dass diese Zeit ihn geformt habe. Jax hingegen hat in Interviews immer wieder auf sein früheres Modelleben angespielt, wobei er offenbar gerne von prominenten Verbindungen berichtete. Es scheint, als habe sich diese vermeintliche WG aber wirklich eher in Jaxs Erzählungen abgespielt.

