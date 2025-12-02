Oha: Brittany Cartwright schämt sich für "Vanderpump Rules"

Brittany Cartwright (36) hat auf der BravoCon 2025 in Las Vegas überraschende Einblicke in ihre Vergangenheit gegeben. Die "Vanderpump Rules"-Bekanntheit erzählte, dass sie die alten Folgen der Sendung auf keinen Fall noch einmal anschauen könne. "Ich würde absolut sterben, wenn ich 'Vanderpump Rules' nochmal sehen müsste", sagte sie offen, wie People berichtet. Besonders eine Szene aus der sechsten Staffel, in der sie Tonaufnahmen auf Partys abspielte, bereitet ihr immer noch Unbehagen: "Ich wäre zu beschämt, mich selbst anzuschauen." Trotz allem betonte sie jedoch, dass sie aus dieser Erfahrung wichtige Lektionen gezogen habe – schließlich habe ihr Leben sie zu ihrem Sohn Cruz geführt.

Brittany gab zudem persönliche Updates: Ihr Sohn, den sie mit ihrem Ex-Mann Jax Taylor (46) hat, sei momentan der wichtigste Mittelpunkt ihres Lebens. "Cruz ist einfach unglaublich und macht sich großartig", schwärmte sie. Nach ihrem Ausstieg aus "Vanderpump Rules" 2020 hat sich viel verändert. Das Paar trennte sich 2024, nachdem es zunächst als eines der Aushängeschilder der neuen Serie "The Valley" fungiert hatte. Während Jax in der dritten Staffel nicht dabei ist, hofft Brittany, dass ihre Scheidung in den kommenden Wochen endlich abgeschlossen wird. "Es war für den 15. Oktober geplant, wurde aber verschoben. Drückt mir die Daumen", betonte sie.

Bereits vor einigen Monaten sorgte Brittany privat für Schlagzeilen, als Fotos von ihr und Brandon Hanson, einem alten Bekannten, auftauchten. Die beiden kannten sich aus ihrer Heimat Kentucky, doch Brittany betonte damals, dass sie noch nicht offiziell ein Paar seien. Im Vordergrund stand für sie der Spaß am Leben. Brandon, den sie als "großartigen Menschen" und "tollen Vater" lobte, soll ihr viel Freude bereitet haben. Ihr Kennenlernen vertiefte sich offenbar durch ähnliche Lebenssituationen, da Brandon sich gerade mitten in einer Scheidung befand. Dies sorgte auf Social Media für Diskussionen, besonders nach einem TikTok-Post seiner Noch-Ehefrau. Brittany betonte jedoch, dass sie erst nach Brandons Trennung wieder zueinandergefunden hätten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Brittany Cartwright, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, Reality-TV-Stars