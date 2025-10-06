Brittany Cartwright erholt sich von mysteriöser Operation

Brittany Cartwright (36) hat eine geheime Operation hinter sich. Auf einem Bild, das die TV-Bekanntheit am Sonntag, dem 5. Oktober, auf Instagram veröffentlichte, ist ihr Bauch zu sehen, bandagiert und mit zwei chirurgischen Drainagen versehen. Die Reality-TV-Darstellerin kommentierte die Aufnahme mit den Worten: "Als sie sagten 'Entferne, was dir nicht mehr dient', habe ich es wörtlich genommen." Einen genauen Eingriff nannte sie nicht, deutete aber in den Kommentaren an, dass es sich um etwas handelt, das sie sich schon lange gewünscht hat: "Ich habe etwas getan, das ich seit Jahren wollte, und ich könnte nicht glücklicher sein."

Die Gerüchteküche rund um den Eingriff begann sofort zu brodeln. Einige Fans spekulierten, dass Brittany eine Bauchstraffung durchgeführt haben könnte, während andere eine Entfernung ihrer Brustimplantate vermuteten. Ihre Freundin und ehemalige Kollegin Kristen Doute äußerte sich ebenfalls und schickte ihr warme Worte: "Meine wunderschöne Freundin! Du hast das alte Gewicht abgeworfen und ein Upgrade gemacht!" Sie markierte dabei zwei bekannte plastische Chirurgen aus Beverly Hills, was die Debatte weiter anfeuerte.

Auch in ihrem Privatleben hat sich seit der Trennung von Ex Jax Taylor (46) einiges geändert. Auf einer Sommerparty in Los Angeles präsentierte Brittany erstmals ihren neuen Partner, dessen Name noch nicht öffentlich gemacht wurde. Die Influencerin zeigte sich sichtlich glücklich und erklärte laut einem Bericht von People: "Ich will schöne Momente mit meinen Freunden und meinem Kind erleben und positive Dinge tun." Dass der neue Mann ebenfalls Vater ist, habe den Alltag für sie viel unkomplizierter gemacht.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Brittany Cartwright, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / brittany Brittany Catwright, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star