Brittany Cartwrights neuer Partner ist wohl noch verheiratet

Brittany Cartwright (36) hat einen neuen Mann an ihrer Seite – doch die Beziehung sorgt für Ärger. Brandon Hanson, mit dem der Reality-TV-Star zuletzt in Los Angeles bei einer Sommerparty gesehen wurde, steht aktuell unter intensiver Beobachtung. Auf der Plattform TikTok erhob seine Ehefrau Jasina Stanko schwere Vorwürfe. "Er ist mein Ehemann!!!", schrieb sie in einem Beitrag und unterstrich, dass Brandon offiziell noch verheiratet sei. Ein Insider stellte allerdings klar, dass Brandon und Jasina seit sieben Monaten getrennt sind und sich inmitten ihrer Scheidung befinden. Brittany und Brandon sollen sich nach dieser Trennung angenähert haben.

Zeitlich überschneidet sich bei den beiden einiges: Wie bekannt ist, durchläuft auch Brittany aktuell eine Scheidung. Nachdem sie im August 2024 die Ehe zu Jax Taylor (46), mit dem sie einen vierjährigen Sohn hat, beendete, scheinen beide bereits getrennte Wege zu gehen. Zwar hat sich Brittany bisher nicht selbst zu den aktuellen Gerüchten um den Beziehungsstatus ihres neuen Partners geäußert, doch ein Nahestehender beschreibt, dass das Paar sich gegenseitig während der schwierigen Zeiten unterstützt. Brittanys Freundin Kristen Doute betonte laut E! News unlängst, wie gut die Chemie zwischen Brittany und ihrem neuen Partner ist, ohne dabei jedoch näher auf die Konflikte mit dessen Ehefrau einzugehen.

Nach Jahren voller Schlagzeilen scheint Brittany endlich einen neuen Lichtblick gefunden zu haben. Die 37-Jährige, bekannt aus der TV-Show “The Valley”, hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Hürden überwunden. Ihren kleinen Sohn Cruz zieht sie inzwischen weitgehend allein groß. Als Mama meistert Brittany den Alltag mit Bravour – und auch ihr neuer Partner bringt offenbar wieder Freude in ihr Leben. Trotz all des Trubels um ihre Person könnte sie so den Neuanfang schaffen, den sie sich lange gewünscht hat.

Getty Images Brittany Cartwright, TV-Star

Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019

Instagram / brittany Brittany Cartwright mit Sohn Cruz, Dezember 2024