Cassy Cassaus Familie war bei ihrem Heiratsantrag dabei

Cassy Cassau und Coach Bennet (30) haben sich verlobt, und bei diesem besonderen Moment war Cassys Familie live dabei. In einem TikTok-Q&A hat der Reality-TV-Star jetzt alle Details rund um den Antrag verraten. Besonders emotional war die Reaktion ihrer Liebsten, die diesen Meilenstein gemeinsam mit ihr erleben durften. "Die haben alle super emotional und gerührt reagiert", erzählte Cassy stolz. Obwohl die Beziehung der beiden erst fünf Monate andauert, ist Cassys Familie von Bennet begeistert: "Ich glaube, niemand hat jemals damit gerechnet, dass ich überhaupt heirate. Aber sie wussten, dass Bennet der Richtige ist."

Die Entscheidung zu heiraten war für Cassy allerdings lange nicht selbstverständlich. Vor ihrer Beziehung mit Bennet hatte sie nicht daran geglaubt, dass Liebe auf diese Weise möglich ist. Erst durch ihn änderte sich ihre Einstellung komplett: "Ich habe nicht an die wahre Liebe geglaubt und nicht verstanden, dass man auch aus Liebe heiraten kann", verriet sie in dem Q&A offen. Auf die Frage nach möglichen Kindern stellte die ehemalige GNTM-Kandidatin jedoch klar, dass für Nachwuchs noch Zeit sei: "Ich bin doch selbst noch ein Baby. Keine Frage, ich will hundert Prozent mit ihm ein Baby. In ein paar Jahren vielleicht."

In dem Q&A hat Cassy Einblicke in ihre Vorstellungen einer perfekten Traumhochzeit mit ihrem Liebsten gegeben. "Wir wollen in Italien heiraten, in kleinem Kreis. Richtig cozy an irgendeinem Strand oder einem italienischen Häuschen. Nur mit Family und ein paar Freunden", verriet die Reality-TV-Bekanntheit. Von einer klassischen Hochzeit wollen die beiden aber nichts wissen. Stattdessen plant das Paar schon eine ausgelassene Party mit außergewöhnlichen Einlagen. "Wir wollen einen richtig geilen Abend haben und nicht so eine Standardhochzeit. Wir wollen crazy Sachen machen", erklärte Cassy offen.

Instagram / cassycassau Cassy Cassau, August 2025

Instagram / cassycassau Cassy Cassau und Coach Bennet bei ihrer Verlobung, August 2025

Instagram / cassycassau Coach Bennet und Cassy Cassau, August 2025