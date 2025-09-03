Cassy Cassau verrät: Hier möchte sie Coach Bennet heiraten

Cassy Cassau und Coach Bennet (30) haben sich kürzlich verlobt und haben schon genaue Vorstellungen für ihre Traumhochzeit. Nach nur fünf Monaten Beziehung wollen die beiden ihre Liebe mit einem besonderen Ereignis besiegeln. In einem Q&A auf TikTok verriet die GNTM-Bekanntheit, dass die Trauung in Italien stattfinden soll. "Wir wollen in Italien heiraten, in kleinem Kreis. Richtig cozy an irgendeinem Strand oder einem italienischen Häuschen. Nur mit Family und ein paar Freunden", sagte sie.

Die Vorstellungen des Paares von ihrem besonderen Tag sind alles andere als traditionell. Statt einer Standardhochzeit möchten sie eine unvergessliche und verrückte Party veranstalten. "Wir wollen einen richtig geilen Abend haben und nicht so eine Standardhochzeit. Wir wollen crazy Sachen machen", betonte Cassy in dem Clip im Netz. Geplant sind verrückte Tanzeinlagen, und sie deutet sogar Stripshows an, mit denen sich die beiden gegenseitig überraschen könnten. Trotz der geplanten Extravaganz sind sich Cassy und Bennet der finanziellen Belastungen einer Hochzeit bewusst und nehmen sich daher die nötige Zeit, um alles perfekt vorzubereiten. Das genaue Datum für das große Ereignis steht noch nicht fest, doch das Paar peilt das nächste Jahr an.

Cassy und Bennet kamen erst vor fünf Monaten zusammen – doch wie sie mehrmals in dem Q&A bestätigte, sei sie sich seit dem ersten Tag sicher gewesen, dass er der Richtige an ihrer Seite sei. Das bestärkte sie, indem sie erklärte, sie hätte sogar bei einem Antrag nach zwei Tagen Beziehung keine Sekunde gehadert und Ja gesagt. Auch schon vor dem Liebesbekenntnis setzten die Turteltauben ein deutliches Zeichen ihrer starken Bindung. Nach zwei Wochen Beziehung ließen sie sich Partner-Tattoos stechen.

Instagram / cassycassau Cassy Cassau und Coach Bennet bei ihrer Verlobung, August 2025

Instagram / cassycassau Coach Bennet und Cassy Cassau, August 2025

Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennet im Juni 2025