Diese Details sind zum dritten "Knives Out"-Film bekannt

Schauspieler Daniel Craig (57) kehrt als Detektiv Benoit Blanc in dem mit Spannung erwarteten dritten Teil der "Knives Out"-Reihe zurück. "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" soll ab dem 12. Dezember 2025 auf Netflix zu sehen sein. Bevor der Film beim Streamingdienst erscheint, wird er allerdings in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Der Teaser verspricht ein weiteres aufregendes Abenteuer um ein scheinbar unmögliches Verbrechen, in dem ein Mann während einer Beerdigung in einem verschlossenen Raum tot aufgefunden wird. Neben Daniel gehören auch Größen wie Kerry Washington (48) und Glenn Close (78) zum Starensemble.

Die "Knives Out"-Reihe, die mit dem Film "Knives Out – Mord ist Familiensache" im Jahr 2019 ihren Anfang nahm, wurde schnell zur beliebten Filmreihe mit einer Mischung aus Spannung und Humor. Nach dem erfolgreichen Debüt des Franchises mit einem hochkarätigen Cast, darunter Chris Evans (44) und Jamie Lee Curtis (66), wurde die Popularität mit dem 2022 erschienenen Nachfolger "Glass Onion: A Knives Out Mystery" weiter gefestigt. Der zweite Teil brachte Benoit Blanc nach Griechenland, wo er sich einem weiteren komplizierten Fall stellte.

Hinter dem Erfolg des Franchises steht die kreative Vision von Rian Johnson (51), der sowohl das Drehbuch schrieb als auch Regie führte. In einem Interview mit RadioTimes betonte er, dass er die Filme nicht als eine abgeschlossene Trilogie sieht: "Ich sehe es als fortlaufende Sache. Solange Daniel und ich Spaß haben und uns jedes Mal etwas Neues und Aufregendes einfallen lassen, werden wir so lange weitermachen, wie wir können." Diese Begeisterung und das Zusammenspiel der beiden verspricht, auch das neueste Meisterwerk der Reihe zu einem unvergesslichen Kinoerlebnis zu machen.

Getty Images Daniel Craig, Schauspieler

Getty Images Glenn Close bei der Breakthrough Preisverleihung in Santa Monica

Getty Images Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Chris Evans und Ana de Armas, Cast von "Knives out"