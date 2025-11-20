Morden geht weiter: "Knives Out 4" mit Daniel Craig geplant

Es gibt aufregende Nachrichten für alle Fans der "Knives Out"-Filme: Regisseur Rian Johnson (51) denkt bereits intensiv über einen vierten Teil der beliebten Krimi-Reihe nach. Wie er bei der Premiere von "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" am vergangenen Montag in Los Angeles dem Hollywood Reporter verriet, sprudelt er geradezu vor kreativen Ideen. "Daniel [Craig] und ich beginnen bereits, uns Gedanken zu machen… Wie könnte der nächste Film aussehen, wenn wir noch einen machen?", erklärte er vielversprechend. Bislang wurde eine weitere Fortsetzung aber noch nicht offiziell bestätigt. Stattdessen liegt der Fokus noch auf dem dritten Teil, der am 27. November 2025 in ausgewählten Kinos läuft und ab dem 12. Dezember direkt bei Netflix verfügbar sein wird.

"Wake Up Dead Man" stellt den Ermittler Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, vor eine besonders düstere Herausforderung: Ein mysteriöser Mordfall führt ihn tief in die Schattenwelten der katholischen Kirche. An seiner Seite steht diesmal die Polizeichefin Geraldine Scott, verkörpert von Mila Kunis (42). Für Spannung sorgt ein beeindruckender Cast, zu dem unter anderem Kerry Washington (48), Glenn Close (78), Josh Brolin (57) und Jeremy Renner (54) gehören.

Schon vor zwei Monaten malte Rian Johnson in einem Interview mit RadioTimes eine vielversprechende Zukunft für die Reihe aus. "Ich sehe es als fortlaufende Sache. Solange Daniel und ich Spaß haben und uns jedes Mal etwas Neues und Aufregendes einfallen lassen, werden wir so lange weitermachen, wie wir können", sagte der Regisseur. Damals lag der Fokus zwar noch klar auf dem dritten Teil, doch die Begeisterung und das kreative Zusammenspiel zwischen dem Filmemacher und dem Hauptdarsteller ließen Fans bereits auf mehr hoffen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig bei der Special Screening von "Wake Up Dead Man" im SVA Theater in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Rian Johnson und Daniel Craig bei der Special Screening von "Wake Up Dead Man" im SVA Theater in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Rian Johnson bei der Premiere von Netflix' "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" in Los Angeles